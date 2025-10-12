Romania-Austria, le formazioni ufficiali: ancora Posch dopo la doppietta, quanti ex Serie A

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Romania-Austria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le squadre, incluse nel gruppo H, si trovano rispettivamente al quarto e al primo posto in classifica, e in caso di vittoria gli uomini di Rangnick staccherebbero la Bosnia-Erzegovina e centrerebbero la fuga a +5.

Quanto alle scelte degli allenatori, mister Lucescu opta per l'ex Inter Radu tra i pali, mentre Dennis Man (ha lasciato il Parma in estate) figura nel tridente con Birligea e l'ex compagno di squadra Mihaila (ora al Rizespor). Da segnalare, in panchina però, il portiere dell'Udinese Sava. Lato Austria, il CT Rangnick conferma Posch del Como dopo la doppietta a San Marino, mentre l'ex Inter Arnautovic resta fuori dall'undici titolare.

ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Popescu, Burca, Chipciu; Hagi, Marin, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila.

A disposizione: Baiaram, Ciubotaru, Eissat, Ghiță, Marin, Morutan, Munteanu, Sava, Screciu, Șut, Tanase, Tarnovanu.

Allenatore: Lucescu.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Alaba, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.

A disposizione: Arnautovic, Danso, Florucz, Friedl, Grilltsch, Grull, Pentz, Polster, Prass, Querfeld, Schopf, Wurmbrand.

Allenatore: Rangnick.