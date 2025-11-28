Avventura messicana finita per Ramos. Vuole tornare in Europa, ha un sogno impossibile

L'avventura di Sergio Ramos al Monterrey è praticamente terminata. Nonostante in Messico molti pensassero a una sua permanenza nei Rayados, le ultime informazioni rivelate da El Chiringuito indicano che il difensore andaluso è sempre più vicino a lasciare la Liga MX. Non si tratterebbe, però, di un addio al calcio: l’ex capitano del Real Madrid guarda con interesse a un ritorno in Spagna o, comunque, in Europa, a condizione di ricevere un’offerta che lo convinca pienamente.

Alla base della decisione ci sono due motivi principali. Il primo riguarda la vita familiare: la quotidianità in Messico non è comparabile, per Ramos, a quella che lui e la sua famiglia potrebbero avere in Spagna. Il secondo è un sogno che, nonostante l’età, non ha mai smesso di alimentare: tornare a vestire la maglia della nazionale e provare ad arrivare al Mondiale. Ramos ritiene che, militando in un campionato europeo e in competizioni di maggior livello, potrebbe ritrovare la visibilità necessaria per convincere Luis de la Fuente a dargli una chance.

Il suo caso richiamerebbe in parte quello di Aymeric Laporte, rientrato all’Athletic dopo l’esperienza in Arabia per mantenersi competitivo. Ramos, che a marzo compirà 40 anni, non gioca con la Spagna dal 2021 e ha saltato gli ultimi tre grandi tornei internazionali. A Monterrey, comunque, ha lasciato un segno: ha disputato il Mondiale per Club, dove è andato anche a segno, e ha confermato la solidità difensiva che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Anche il suo impatto mediatico è stato enorme. Ma ora tutto porta verso la fine dell’avventura messicana e un ritorno in Europa, spinto dalla fame di sfide che, evidentemente, Ramos non ha mai perso.