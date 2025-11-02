Semplicemente Mbappé: 19 gol a novembre. Valverde: "Godetevelo, godetevelo al massimo"

Altri due gol, tanto per gradire: Kylian Mbappé, neanche a dirlo, è l'uomo simbolo della vittoria del Real Madrid contro il Valencia (4-0). Il francese fa il vuoto in classifica marcatori: lui è a 13 reti, il più vicino dietro a lui nella Liga è a quota 7 (Julian Alvarez). Contando anche la Champions League e la Coppa del Re, si arriva a quota 19 reti. Il tutto in 17 presenze. Perché sì, siamo solo a novembre, è bene ricordarlo visto che a certi numeri in Italia non siamo più così abituati.

Il suo compagno di squadra Federico Valverde, parlando ai microfoni di Real Madrid TV ha esaltato l'attaccante: "Godetevelo, godetevelo al massimo" - ha detto - ", finché continua a segnare gol per il Real Madrid, per sé stesso, per questo percorso appena iniziato al Madrid", le sue parole.

Pochi dubbi sul suo futuro, in primissima fila in Spagna, in Europa e nel Mondo: "Mbappé raggiungerà tutto perché è uno dei migliori al mondo", ha aggiunto Valverde nel corso dell'intervista. Vediamo di seguito la classifica marcatori della Liga.

Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:

13 gol: Mbappé (Real Madrid)

7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

6 gol: Etta Eyong (Levante)

5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)