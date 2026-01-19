Quando gennaio fa rumore: da Raspadori a Balotelli, i colpi italiani più cari d’inverno

Solitamente il mercato invernale, quantomeno in Italia, non riserva troppi colpi di scena in entrata. Per la durata breve della finestra di trasferimenti e le poche occasioni presenti sulla piazza. Ma nella storia del calcio alcuni giocatori italiani hanno rappresentato sorprese, flop, scommesse vinte e urgenze di cambiare aria per problemi di varia natura. Il primo, il più pagato a gennaio, è recentissimo e appena approdato all'Atalanta: si tratta di Raspadori, ex Napoli che è rimasto sei mesi all'Atletico Madrid per poi correre di nuovo in Serie A per un affare da 22 milioni di euro. Diventando così il giocatore azzurro più pagato di sempre in questo periodo dell'anno.

A seguire troviamo Pietro Pellegri, etichettato come predestinato nel 2018 dopo le prime apparizioni promettenti con la maglia del Genoa e la corsa all'acquisto della punta classe 2001 poi vinta dal Monaco per circa 21 milioni di euro. Purtroppo per lui, però, la permanenza dai monegaschi sarà fallimentare a causa di continui e fastidiosi infortuni che ne hanno minato la carriera, mentre ora si trova in prestito all'Empoli. Sull'ultimo gradino del podio invece Emerson Palmieri che lasciò la Roma nel gennaio 20218, strappando il cuore dei tifosi giallorossi e regalando l'opportunità all'italo-brasiliano di indossare la maglia del Chelsea. Un'operazione intorno ai 20 milioni.

Indimenticabile invece il ritorno romantico di Mario Balotelli al Milan nel gennaio 2013 per 20 milioni di euro. L’attaccante bresciano tornato in Italia dopo l'avventura al Manchester City post-incomprensioni con l'allora allenatore Roberto Mancini. Senza dimenticare il colpaccio della Juventus a bruciare le concorrenti per accaparrarsi Nicolò Rovella a 18 milioni dal Genoa nel 2021 (parcheggiato in prestito 6 mesi in rossoblù), oggi alla Lazio. Giampaolo Pazzini segue a ruota, con il trasferimento dalla Sampdoria all'Inter alla stessa cifra con tanto di esordio e doppietta a San Siro contro il Palermo nel 2011. Fino a Manolo Gabbiadini al Southampton nel 2018 (17 milioni), con Leonardo Pavoletti (un milione in più) invece al Napoli a sorpresa.

Altro spostamento a tinte azzurre Andrea Petagna dalla Spal al Napoli, sempre, nel gennaio 2017 per 17 milioni. Chiusura in bellezza dedicata a Nicolò Zaniolo, con la fuga a gambe levate - aveva rotto con la piazza giallorossa e la società - da Roma per approdare in Turchia e firmare con il Galatasaray, per un investimento da 16,5 milioni nel 2023.

La classifica dei trasferimenti invernali "azzurri" più costosi

1. Giacomo Raspadori (22 milioni all'Atalanta)

2. Pietro Pellegri (21 milioni al Monaco)

3. Emerson Palmieri (20 milioni al Chelsea)

4. Mario Balotelli (20 milioni al Milan)

5. Nicoló Rovella (18 milioni alla Juventus)

6. Giampaolo Pazzini (18 milioni all'Inter)

7. Leonardo Pavoletti (18 milioni al Genoa)

8. Manolo Gabbiadini (17 milioni al Southampton)

9. Andrea Petagna (17 milioni al Napoli)

10. Nicolò Zaniolo (16,5 milioni al Galatasaray)