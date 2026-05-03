Barcellona, Flick: "Non guarderò Espanyol-Real, forse vedrò il Mago Pop con mia moglie"

"Sono molto contento per la squadra, per il club e per i tifosi. È stata una partita molto difficile, soprattutto nel primo tempo. La squadra è felice". Ha parlato così in conferenza stampa Hansi Flick, tecnico del Barcellona, dopo il successo per 1-2 ottenuto dalla sua squadra in trasferta contro l'Osasuna e che porta a 14 i punti di vantaggio sul Real Madrid.

Il titolo è ormai ad un passo: "Abbiamo fatto il nostro lavoro. Prima, il Real Madrid deve giocare contro l'Espanyol. Se vinciamo - come riportato da Marca -, festeggeremo". Riguardo all'impegno dei Blancos contro i rivali cittadini del Barça, dice: Non guarderò la partita domani, non presto attenzione a queste cose. L'importante era vincere oggi, non quello che succederà domani. L'importante era portare a termine il lavoro. Vedremo cosa succederà domani. Non importa quando vinciamo, l'importante è portare a termine il lavoro".

Sale la febbre da festeggiamenti: "Non so ancora dove festeggerò. Siamo in una buona posizione, ma quando sarà il momento giusto, lo faremo". Come detto in precedenza, non assisterà ad Espanyol-Real Madrid: "Forse andrò con mia moglie a vedere lo spettacolo del Mago Pop".