Barcellona, obiettivo Alvarez dopo il gol al Camp Nou: già avviate le trattative per la Araña

El Chiringuito TV ha rilanciato una vera e propria bomba di mercato: il Barcellona sarebbe pronto a avviare le trattative per assicurarsi l'attaccante dell'Atletico Madrid, Julián Alvarez, durante la prossima finestra estiva. L'indiscrezione arriva all'indomani della sconfitta per 2-0 subita dai blaugrana proprio contro i Colchoneros nell'andata dei quarti di finale di Champions League, un match deciso anche da una straordinaria punizione messa a segno proprio dal talento argentino.

Ma non sarà facile convincere l'Atletico Madrid

L'impressionante prestazione offerta dal "Ragno" avrebbe spinto i vertici del club catalano ad accelerare i tempi per il suo acquisto. Tuttavia, la posizione dell'Atletico Madrid resta ferma: i madrileni non hanno alcuna intenzione di privarsi della propria stella e, qualora decidessero di sedersi al tavolo delle trattative, richiederebbero una cifra astronomica per il cartellino. Il Barcellona dovrà dunque fare i conti con le elevate pretese economiche di una diretta concorrente in Liga.

I numeri di questa stagione giustificano la spesa

I numeri di questa stagione d’altronde giustificano l'assalto dei blaugrana: il ventiseienne sta vivendo un'annata straordinaria con 18 gol e 9 assist complessivi tra tutte le competizioni. Il suo rendimento è stato particolarmente devastante proprio in Champions League, dove ha trascinato la squadra di Simeone con un bottino di 9 reti e 4 assist in sole 12 presenze, confermandosi come uno dei centravanti più prolifici e decisivi del panorama europeo.