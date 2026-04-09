Polemiche arbitrali anche in Saudi League, Toney: "Chiunque farebbe meglio di questi pagliacci"

Tutto il mondo è paese, almeno per quanto riguarda le polemiche arbitrali. L'attaccante dell'Al-Ahli, Ivan Toney, ha espresso tutta la sua frustrazione per l'arbitraggio dopo il pareggio per 1-1 contro l'Al-Fayha nella 29ª giornata della Saudi Pro League. Il match è stato segnato dalle polemiche per ben tre rigori negati all'Al-Ahli. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, Toney è convinto che le decisioni siano orientate a favore dell'Al-Nassr per agevolare la loro corsa al titolo: "È incredibile come si possano ignorare simili episodi in momenti cruciali o chiudere un occhio. È chiaro che qui c'è una sorta di influenza", ha dichiarato Toney. "È fuori da ogni logica che un arbitro ci dica di pensare a un altro torneo mentre sta revisionando il VAR".

"Forse la prossima volta potrei invitare un vicino ad arbitrare"

Il centravanti non ha usato mezzi termini nel valutare l'operato dei direttori di gara: "Probabilmente passerò per il cattivo della situazione solo perché dico la verità e sottolineo decisioni discutibili o arbitraggi spazzatura. La prossima volta, se serve, posso invitare qualcuno del mio quartiere che non capisce nulla di calcio: farebbe un lavoro decisamente migliore di alcuni di questi pagliacci". Uno sfogo durissimo che riflette la tensione in vetta alla classifica, dove ogni punto può spostare gli equilibri di un campionato sempre più competitivo e osservato.

La situazione attuale vede l'Al-Nassr in testa con 70 punti (in 27 partite), seguito dall'Al-Hilal a quota 68 (28 partite) e dall'Al-Ahli, che scivola al terzo posto con 66 punti (28 partite).