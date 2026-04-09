Arbeloa: "Voglio giocatori che desiderino essere del Real Madrid ogni singolo giorno"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, l'allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha inviato un messaggio chiaro alla squadra in vista delle sfide cruciali contro Girona e Bayern Monaco, sottolineando che ogni giocatore deve essere pronto a dare il massimo. "Non si tratta solo di Mbappé; voglio giocatori che desiderino essere del Real Madrid ogni singolo giorno. È fondamentale voler superare se stessi, al di là del talento e della qualità", ha dichiarato Arbeloa. Il tecnico ha poi ribadito il concetto di professionalità costante: "Non si possono giocare i quarti di finale di Champions o partite ad altissima motivazione ogni giorno; è qui che entra in gioco l'autodisciplina, qualcosa che va oltre le doti naturali che possiedono".

"Serve offrire la versione assoluta di se stessi"

Arbeloa ha poi spostato il focus sulla sfida di campionato, pretendendo dai suoi lo stesso spirito dei grandi appuntamenti europei: "Vogliamo che sentano di dover brillare già domani contro il Girona. È questo ciò di cui abbiamo bisogno: che siano se stessi quotidianamente e siano disposti a dare il meglio. Non è facile, ma la loro motivazione deve essere quella di offrire la versione assoluta di se stessi". Per l'allenatore spagnolo, la mentalità quotidiana è l'unica chiave per mantenere il club ai vertici del calcio mondiale, indipendentemente dal nome sulla maglia.

Il Real Madrid è ora atteso da un tour de force decisivo per le sorti della stagione. Dopo l'impegno contro il Girona, i Blancos sono determinati a ribaltare il risultato contro il Bayern Monaco la prossima settimana, dopo aver perso la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League per 2-1.