Barcellona verso il miliardo di fatturato: i conti del club tra luci e ombre ma in miglioramento

Il prossimo 19 ottobre si terrà l’Assemblea dei soci del Barcellona con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e del budget per la prossima stagione. I soci hanno già ricevuto il rapporto economico del club, in cui si mettono in evidenza i risultati ottenuti, con crescita in diverse voci di bilancio.

Nonostante ciò, si chiuderà ancora in rosso: -17 milioni di euro, anche se i dati ordinari mostrano segnali positivi: il risultato operativo registra un utile di 2 milioni grazie a ricavi complessivi di 994 milioni. Tra le voci in crescita spiccano gli incassi dallo stadio (+59 milioni) e dagli sponsor (+259 milioni), spinti dal nuovo contratto con Nike. Il merchandising BLM segna un aumento del 55%, per un totale di 170 milioni.

Il club evidenzia anche la riduzione del debito di 90 milioni, ora a 469, mentre il monte salari resta al 54% dei ricavi ordinari, sotto i limiti UEFA.

Per la prossima stagione il Barça punta a superare 1.000 milioni di ricavi, arrivando a 1.075 milioni, grazie al ritorno definitivo allo Spotify Camp Nou e alla crescita nelle altre aree. Gli utili ordinari previsti sono di 5 milioni, confermando un percorso di consolidamento finanziario nonostante il rosso finale. Il bilancio riflette dunque un club che, pur chiudendo ancora con perdite straordinarie, continua a mostrare solidità operativa e capacità di crescita economica sotto la gestione di Laporta.