Barthez e Taider vittime di una frode in Francia: l'ex portiere chiede 2 milioni di risarcimento

Un nuovo caso giudiziario scuote il calcio francese e coinvolge anche nomi noti del panorama sportivo internazionale. Secondo quanto riportato da La Dépêche du Midi, l’ex presidente del Luzenac Ariège Pyrénées, Jérôme Ducros, è sospettato di frode ed abuso di beni sociali.

Le indagini, condotte dalla polizia giudiziaria di Tolosa, hanno portato al fermo dell’ex dirigente, mentre diversi ex partner economici hanno avanzato richieste di risarcimento che supererebbero complessivamente gli 8 milioni di euro.

Tra le persone coinvolte figura anche l’ex campione del mondo Fabien Barthez, che avrebbe avanzato una richiesta di circa 2 milioni di euro. Il nome dell’ex portiere della nazionale francese non è però l’unico legato al mondo del calcio: tra i presunti danneggiati compaiono anche i fratelli Saphir Taïder e Nabil Taïder. L’inchiesta si inserisce in un contesto particolarmente delicato per il club dell’Ariège, già noto in passato per le sue vicende extra-calcistiche e per le difficoltà strutturali che ne hanno segnato la storia recente. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio la presunta rete di operazioni contestate.