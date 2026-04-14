Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union, Kompany: "Ora le bambine possono sognare"

La nomina di Marie-Louise Eta, la prima donna a guidare un club della Bundesliga, subentrando come allenatrice ad interim all’Union Berlin fino al termine della stagione, è stata accolta con grande entusiasmo anche da Vincente Kompany. Il tecnico del Bayern, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid, ha definito il momento "molto importante", sottolineando il valore simbolico della scelta: "Sono davvero felice per lei. Questo apre molte opportunità alle bambine che oggi giocano a calcio e che possono pensare: 'Posso allenare ovunque e costruirmi una carriera nel calcio'".

Il tecnico belga ha poi evidenziato come la portata dell’evento vada oltre il semplice incarico sportivo: "È facile minimizzare e dire che si tratta solo di un allenatore come un altro, ma in realtà è qualcosa di speciale". Kompany ha però anche invitato alla cautela nei giudizi, soprattutto in termini di aspettative e pressione: "La cosa più importante è che non venga trattata come spesso accade agli uomini, ma che le venga concessa la giusta pazienza".

Sulla stessa linea anche il club dell’Unione Berlino, con il dirigente Horst Heldt che ha condannato con fermezza i commenti sessisti apparsi online dopo la nomina, definendoli inaccettabili e sorprendenti nel contesto attuale del calcio europeo. Un tema sociale forte che si affianca così alla vigilia di una notte europea ad altissima tensione, dove il Bayern si prepara a difendere il vantaggio conquistato all’andata contro il Real Madrid.