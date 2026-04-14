Bellingham lancia il Real contro il Bayern: "Una finale, non possiamo nasconderci. Tutto o niente"

Il Real Madrid si gioca l’intera stagione in una sola notte. Dopo la sconfitta per 2-1 al Santiago Bernabéu, i blancos arrivano alla sfida di Monaco con un solo obiettivo: ribaltare il risultato e restare in corsa per il titolo, unica competizione rimasta dopo le eliminazioni nelle coppe nazionali e il distacco in campionato dal Barcellona.

Protagonista della vigilia è Jude Bellingham, tornato da poco dopo un lungo infortunio e pronto a guidare la rimonta. Il centrocampista inglese ha definito la partita senza mezzi termini: "È una finale, è tutto o niente. Non possiamo nasconderci". Parole che fotografano perfettamente il momento del Real, obbligato a una prestazione perfetta per evitare una stagione senza trofei.

Bellingham ha anche analizzato le difficoltà tattiche della squadra, soprattutto nella convivenza offensiva con Vinícius Júnior e Kylian Mbappé: "A volte ci raggruppiamo troppo sulla fascia sinistra. Serve più equilibrio, forse con movimenti diversi potremmo essere più fluidi". Il messaggio è chiaro: il Real non vuole arrendersi alla sua stagione più difficile degli ultimi anni. Ora la risposta dovrà arrivare sul campo dell’Allianz Arena, dove servirà una prestazione da grande notte europea per ribaltare il destino della qualificazione.