Kompany esalta Olise: "Tra i migliori ma deve continuare così per altri 18 mesi almeno"

Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, l’allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha acceso i riflettori su uno dei talenti più brillanti della stagione: Michael Olise.

In conferenza stampa, il tecnico belga ha speso parole di grande ammirazione per il 23enne centrocampista offensivo, protagonista di numeri straordinari in stagione: 17 gol e 29 assist, con una prestazione decisiva anche nella gara d’andata contro i blancos. "Lo vediamo ogni giorno, è già al livello dei migliori d’Europa", ha spiegato Kompany, sottolineando però come il percorso sia ancora in evoluzione: "Sarà sicuramente uno dei migliori al mondo un giorno, è sulla strada giusta. Deve continuare così".

Il tecnico ha però invitato alla prudenza nell’etichettare il giocatore come "il migliore" già oggi: "La gente poi chiede quanti titoli ha vinto. Deve proseguire su questa linea per altri 18 mesi almeno. Solo così capiremo fin dove potrà arrivare". Accanto alle parole su Olise, Kompany ha affrontato anche il tema della sfida contro il Real Madrid, reduce dalla sconfitta per 2-1 all’andata al Santiago Bernabéu. Il Bayern arriva al ritorno all’Allianz Arena con fiducia, ma senza sottovalutare l’avversario.

"Rispettiamo molto il Real Madrid. Lo abbiamo fatto prima del Bernabéu e continuiamo a farlo. Sono sempre una delle migliori squadre d’Europa", ha dichiarato il tecnico belga, ricordando però la capacità del suo gruppo di competere ad altissimi livelli. "Anche noi abbiamo le nostre storie europee, sappiamo cosa possiamo fare e come possiamo fargli male". Il messaggio è chiaro: rispetto sì, ma senza paura. Il Bayern crede nella rimonta, mentre Kompany prova a tenere alta concentrazione e ambizione in vista di una notte che si preannuncia decisiva per la stagione europea dei bavaresi.