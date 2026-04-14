Il Real sogna l'impresa, la carica di Arbeloa: "Abbiamo 15 Champions, ce la possiamo fare"

Alla vigilia della decisiva sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il Real Madrid si prepara a una notte che vale l’intera stagione. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata al Santiago Bernabéu, i Blancos sono costretti a vincere all’Allianz Arena per evitare un’eliminazione che significherebbe stagione fallita, considerando anche il distacco in campionato dal Barcellona e l’uscita anticipata dalla Coppa nazionale.

Il tecnico Alvaro Arbeloa, però, non vuole sentire parlare di resa. In conferenza stampa ha ribadito con forza la fiducia totale nel gruppo e nella storia del club: "Siamo il Real Madrid. Se c’è una squadra che può fare una rimonta, siamo noi. Non abdichiamo mai, abbiamo 15 Champions League. Tutto il club ci crede".

L’allenatore ha sottolineato anche la consapevolezza del momento e la preparazione della squadra: "So già quale undici schiererò. Abbiamo fiducia, ci sentiamo pronti. Non dobbiamo parlare di miracolo. Se avessimo vinto l’andata non sarebbe stato sorprendente, perché il loro portiere è stato il migliore in campo". Arbeloa ha poi ricordato come il Real abbia spesso costruito la propria storia su imprese considerate impossibili: "Chi conosce il Real Madrid non può parlare di miracolo. Non abbiamo mai rimontato fuori casa, ma questo è un ulteriore stimolo. La nostra storia è fatta di sfide impossibili".