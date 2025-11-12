Bayer preoccupato per Lucas Vázquez: i problemi alla schiena fanno slittare il rientro

Il ritorno in campo di Lucas Vazquez dovrà ancora attendere. L’ex giocatore del Real Madrid, fermo dallo scorso 4 ottobre per problemi muscolari, non ha ancora superato i fastidi alla schiena che continuano a condizionare la sua stagione. Nonostante il 34enne spagnolo abbia fatto i primi passi sul campo d’allenamento ieri, dopo cinque settimane di stop, il suo rientro in Bundesliga resta distante.

Secondo il Bayer Leverkusen, l’esterno destro - infortunatosi a metà della sfida contro l’Union Berlino - soffre di dolori alla schiena che condizionano la muscolatura. Una condizione delicata, che richiede un recupero graduale per evitare ricadute. Vazquez sta seguendo un programma individuale e non potrà essere a disposizione né per la trasferta contro il Wolfsburg né per la sfida di Champions League contro il Manchester City.

Il club tedesco spera di riaverlo - nel migliore dei casi - per il doppio confronto contro il Borussia Dortmund, previsto per il 29 novembre in campionato e il 2 dicembre negli ottavi di Coppa di Germania. Anche questo scenario appare però ottimistico: il lungo stop e la natura del problema lasciano pensare che il rientro possa slittare ulteriormente. Arrivato a parametro zero dopo l’addio al Real Madrid, Vazquez ha disputato finora appena cinque partite ufficiali con la maglia del Leverkusen. La sua esperienza e la sua versatilità mancano alle Aspirine, che sperano di riaverlo al più presto al top della forma.