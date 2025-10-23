Omaggio da brividi al Bernabeu, parla Lucas Vazquez: "Il mio cuore è sempre lì al Madrid"

Il Santiago Bernabéu ha salutato Lucas Vazquez a suo modo, ricordandolo come la leggenda che è stata. Tutto a corredo di un emozionante tifo dedicato al prodotto delle giovanili blancos, che ha smesso di giocare per il Real dopo 23 trofei sollevati in cielo. Il terzino destro spagnolo infatti ha salutato il club spagnolo in estate per sbarcare da parametro zero al Bayer Leverkusen, ma la gente di Madrid non dimentica i suoi inizi a soli 16 anni. "Vediamo il Bernabéu, vediamo il campione", recitava lo striscione in omaggio ieri sera nel match contro la Juventus, con tanto di immagine di Lucas Vazquez ritratto da bambino con la sciarpa tra le mani. Cappotto verde e grande sorriso.

Un degno ricordo per chi ha fatto la storia del Real Madrid ma non ha avuto un addio degno di nota al Santiago Bernabuu, come invece è successo recentemente a Luka Modric o Toni Kroos. Per questa ragione l'omaggio dei tifosi delle merengues era ancora più importante. "Lo ho sognato da bambino. L’ho vissuto da uomo. Orgoglioso e grato, sempre. Anche lontano, il mio cuore è sempre lì. Grazie di tutto, Real Madrid", ha scritto Lucas Vazquez sui suoi social per ringraziare i madridisti del gesto.

La dedica è arrivata proprio contro la Juventus, vittima di Lucas Vazquez nel 2018 dopo essersi procurato un rigore ai danni dei bianconeri e di Benatia che ha permesso al Madrid di passare alle semifinali di una Champions League poi vinta alla fine.