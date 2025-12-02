Bayern, Coppa di Germania. Kompany; "Finale, finale... ci vuole lavoro e atteggiamento giusto"

Il sorteggio degli ottavi di finale della Coppa di Germania non avrebbe potuto andare molto meglio per Vincent Kompany. Dopo il ko per 1-3 incassato contro l’Arsenal in Champions League, il Bayern Monaco ha reagito in Bundesliga contro il St. Pauli, mantenendo così la leadership di campionato e ora si appresta ad affrontare l'Union Berlino. E servirà una prova di forza perché da 5 anni di fila non accedono alla finalissima del torneo. "Non posso portarci io in finale", ha detto il tecnico dei Die Roten in conferenza stampa.

"Si può sempre dire che si vuole vincere tutto. Finale, finale, finale. Ma ci vuole lavoro, ci vuole l’atteggiamento giusto. Se domani mostreremo quanto siamo affamati di arrivare in finale, so che possiamo farcela". Eppure la finale di DFB Pokal è una delle aspettative fissate per la stagione, lo sa anche Kompany: "Non c’è altra opzione, lo sentiamo anche noi. Ma bisogna prima darne l’esempio. E spero che domani riusciremo a mostrare quanto desideriamo arrivarci".

L’allenatore belga del Bayern Monaco, tuttavia, non sente particolare pressione prima della partita ad eliminazione diretta, anzi: "È una buona pressione, può anche crescere ulteriormente". E ha concluso: "Siamo preparati a tutto. Ma questa pressione di solito è positiva per noi".