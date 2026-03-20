Arriva la sosta, Kompany è fiducioso: "Un anno fa tanti infortuni, stavolta sarà diverso"

Per Vincent Kompany e il suo Bayern Monaco, la pausa internazionale che scatterà lunedì si preannuncia come uno dei momenti più delicati della stagione. Tra nazionali e viaggi, il rischio di infortuni cresce e l’allenatore belga sa che ogni problema fisico potrebbe compromettere la fase cruciale della stagione.

Dopo il netto successo negli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta (10-2 complessivo), il Bayern si prepara a sfidare il Real Madrid nei quarti, un test ben più impegnativo. Kompany si affida alla continuità e spera di evitare imprevisti: "L’anno scorso abbiamo perso diversi titolari contro l’Inter, con assenze pesanti come Davies e Upamecano. Quest’anno le condizioni sono diverse: molte partite sono amichevoli e gli allenatori non intendono rischiare troppo. Questo ci dà fiducia".

Un pensiero speciale va a Jamal Musiala, ancora alle prese con una lieve infiammazione alla caviglia: "Dovrebbe essere pronto per i Mondiali. Non vogliamo mettergli pressione, ma stiamo seguendo un processo graduale". Kompany è consapevole delle preoccupazioni del club, condivise da Max Eberl e Jan-Christian Dreesen, ma resta ottimista: "Capisco le loro ansie. L’anno scorso eravamo sotto pressione con partite competitive e quasi nessun controllo sulle assenze dei giocatori. Quest’anno la situazione è diversa. Ci sono più amichevoli e molti allenatori hanno già deciso di non far giocare due partite consecutive i calciatori. Questo cambia tutto. Spero che tutto proceda bene per noi".