Taglia sui bar che trasmettono le partite illegalmente: 50 euro dalla Liga a chi li segnala

Anche in Spagna la Federazione calcistica sta portando avanti una dura lotta alla pirateria. Nel mirino del presidente Javier Tebas sono finiti in particolare gli esercizi commerciali che trasmettono le gare in maniera illegale, ovvero senza un regolare abbonamento all'emittente che detiene i diritti del calcio spagnolo. Come riporta MARCA infatti, l'intenzione è quella di intensificare i controlli per limitare questo fenomeno.

In particolare La Liga ha aperto un canale apposito dedicato alle segnalazioni che potranno fare gli stessi tifosi. E nel chiedere un aiuto alla gente, la Federazione ha messo una vera e propria "taglia" per incentivare le persone a mandare segnalazioni al riguardo. Ci sarebbe infatti una ricompensa riconosciuta per chi segnalerà alle autorità gli esercizi commerciali che trasmettono partite in maniera illegale.

A quanto ammonta questa ricompensa? La cifra sarebbe di 50 euro. Chiaramente le persone che aiuteranno le autorità saranno ricompensate una volta che che le autorità avranno fatto le opportune modifiche e appurato che l'esercizio commerciale in questione trasmetta effettivamente le partite in maniera fraudolenta.

Una mossa sicuramente originale e che terrà conto della privacy dei segnalatori, che sarebbe nota solamente alle autorità che segnalano gli esercenti e non a questi ultimi. Vedremo dunque che effetti porterà sulla lotta alla pirateria in Spagna.