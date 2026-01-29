Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il River Plate amplia il Monumental: sarà il secondo stadio più capiente al mondo

Il River Plate amplia il Monumental: sarà il secondo stadio più capiente al mondoTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Daniele Najjar
Oggi alle 19:11Calcio estero
Daniele Najjar

Quattro volte campione della Copa Libertadores e uno dei più grandi club del Sud America, il River Plate ha fatto un importante annuncio legato al proprio stadio. Il club argentino ha rivelato che l'"Estadio Monumental de Núñez" subirà un'altra ristrutturazione per espandere la sua capacità.

In questa nuova fase, in collaborazione con la società tedesca SBP, il leggendario stadio diverrà coperto e la sua capacità sarà aumentata di 16.000 spettatori in più rispetto alla capienza attuale. I lavori inizieranno nell'aprile di quest'anno, 2026, e dopo il completamento, in circa tre anni, lo stadio avrà una capacità di 101.000 persone.

Questo il comunicato del club: "Il Club Atlético River Plate informa i suoi soci, i tifosi e l'opinione pubblica in generale che il club avanzerà formalmente verso un rinnovamento a 360° dello stadio con la costruzione del tetto di tutte le tribune del Monumental. I lavori porteranno la capacità dello stadio a 101.000 persone, trasformandolo così nel secondo più grande del mondo per una squadra di calcio.

Nell'ultimo anno, il River Plate ha lavorato insieme a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la società tedesca leader mondiale nell'ingegneria del tetto per grandi stadi e responsabile di progetti iconici come il Riyadh Air Metropolitano, il Tottenham Hotspur Stadium, l'Allianz Arena, lo Stadio Maracaná e il Santiago Bernabéu, tra gli altri. Con il suo supporto tecnico è stato sviluppato e finalizzato il progetto esecutivo, un documento che contempla con precisione ogni aspetto relativo alla fattibilità del lavoro e che consente al club di andare avanti con il bando di gara.

"La firma del contratto con l'azienda è stimata entro 30 giorni" si legge ancora - ". L'inizio dei lavori è previsto per la prima settimana di aprile. Il nuovo design consentirà di aggiungere circa 16.000 posti aggiuntivi nel nuovo vassoio senza alcun costo per i membri, portando da 24.000 a 40.000 posti all'interno dello stadio senza costi aggiuntivi. (...) Il lavoro durerà circa 36 mesi".

Articoli correlati
Poco spazio allo Strasburgo, il Chelsea richiama Paez e lo gira al River Plate Poco spazio allo Strasburgo, il Chelsea richiama Paez e lo gira al River Plate
Parma, ecco il 2009 argentino Scarlato. Il River: "Decisione unilaterale del giocatore"... Parma, ecco il 2009 argentino Scarlato. Il River: "Decisione unilaterale del giocatore"
Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto... Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
Altre notizie Calcio estero
De Zerbi, ore calde per il futuro al Marsiglia. Intanto l'allenamento lo conduce... De Zerbi, ore calde per il futuro al Marsiglia. Intanto l'allenamento lo conduce il suo staff
Kulenovic in stand-by con il Verona, intanto è titolare in Europa League Kulenovic in stand-by con il Verona, intanto è titolare in Europa League
Europa League, tutte le formazioni ufficiali: dal Porto di Farioli ad Aston Villa... Europa League, tutte le formazioni ufficiali: dal Porto di Farioli ad Aston Villa e Nottingham Forest
PSG, sospiro di sollievo per l'infortunio di Kvaratskhelia: "Stop di 8-10 giorni"... PSG, sospiro di sollievo per l'infortunio di Kvaratskhelia: "Stop di 8-10 giorni"
Coppola in prestito al Paris FC, il Brighton precisa: "Così cresce, ma in estate... UfficialeCoppola in prestito al Paris FC, il Brighton precisa: "Così cresce, ma in estate torna"
Prima in Champions per Filippo Mane con il Dortmund, Kovac: "È stato davvero bravo"... Prima in Champions per Filippo Mane con il Dortmund, Kovac: "È stato davvero bravo"
Il River Plate amplia il Monumental: sarà il secondo stadio più capiente al mondo... Il River Plate amplia il Monumental: sarà il secondo stadio più capiente al mondo
Bayern, Goretzka allo scoperto: "Voglio l'estero per crescere, sono in una comfort-zone"... Bayern, Goretzka allo scoperto: "Voglio l'estero per crescere, sono in una comfort-zone"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
5 Juventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter accelera per Norton-Cuffy: il club nerazzurro è in trattative avanzate con il Genoa
Immagine top news n.1 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Immagine top news n.2 Inter, la ricostruzione del contatto con l'entourage di Onana: dal portiere filtra apertura
Immagine top news n.3 Sassuolo, fra stasera e domattina le visite di Nzola. Può esordire proprio contro il Pisa
Immagine top news n.4 Juventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm
Immagine top news n.5 Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Immagine top news n.6 Il caso Romagnoli è esploso: il difensore non si allena più, lo scontro con la Lazio è totale
Immagine top news n.7 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.2 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.3 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Postiglione: “Segnare con la Nazionale è stata un’emozione indescrivibile”
Immagine news Serie C n.2 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, di chi le colpe di questo fallimento? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mezza Europa su Hjerto-Dahl: c'è anche la Lazio, ma il talento norvegese vuole solo il Besiktas
Immagine news Serie A n.2 Europa League, la classifica minuto per minuto. Roma 6ª, Bologna 14°
Immagine news Serie A n.3 Dybala in panchina ad Atene, Massara sulle sue condizioni: "Più prudente che non sia in campo"
Immagine news Serie A n.4 Com'è andata l'avventura di André Onana lontano dall'Inter
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Di Vaio: "Non abbiamo necessità a centrocampo, niente di ufficiale per Dallinga"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara: "Ferreira Carrasco tramontato, nessuna sfida col Napoli per Sulemana"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Izzo si presenta: "Scelta di cuore, ho un sogno. Infortunio? Starò fuori almeno 30 giorni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Il Venezia non dovrà intimidirci, bensì motivarci"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Avellino campo difficile, ci sarà da soffrire e servirà una super prestazione"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Insigne è arrivato in città per le visite mediche accolto da oltre centro tifosi
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Bonfanti può partire: sull'attaccante ci sono Bari e Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Anche lo Spezia si inserisce per Ambrosino. E Soleri potrebbe partire: c'è la Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, rinforzo in attacco: dal Pisa arriva il giovane Durmush
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Postiglione: “Segnare con la Nazionale è stata un’emozione indescrivibile”
Immagine news Serie C n.3 Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Immagine news Serie C n.4 Mattia Rossetti torna in Serie C: il giocatore ad un passo dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.5 Triestina, un giovane statunitense per la difesa: arriva Davis dal Sabadell
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Davide Agazzi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.2 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping