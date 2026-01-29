Il River Plate amplia il Monumental: sarà il secondo stadio più capiente al mondo

Quattro volte campione della Copa Libertadores e uno dei più grandi club del Sud America, il River Plate ha fatto un importante annuncio legato al proprio stadio. Il club argentino ha rivelato che l'"Estadio Monumental de Núñez" subirà un'altra ristrutturazione per espandere la sua capacità.

In questa nuova fase, in collaborazione con la società tedesca SBP, il leggendario stadio diverrà coperto e la sua capacità sarà aumentata di 16.000 spettatori in più rispetto alla capienza attuale. I lavori inizieranno nell'aprile di quest'anno, 2026, e dopo il completamento, in circa tre anni, lo stadio avrà una capacità di 101.000 persone.

Questo il comunicato del club: "Il Club Atlético River Plate informa i suoi soci, i tifosi e l'opinione pubblica in generale che il club avanzerà formalmente verso un rinnovamento a 360° dello stadio con la costruzione del tetto di tutte le tribune del Monumental. I lavori porteranno la capacità dello stadio a 101.000 persone, trasformandolo così nel secondo più grande del mondo per una squadra di calcio.

Nell'ultimo anno, il River Plate ha lavorato insieme a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la società tedesca leader mondiale nell'ingegneria del tetto per grandi stadi e responsabile di progetti iconici come il Riyadh Air Metropolitano, il Tottenham Hotspur Stadium, l'Allianz Arena, lo Stadio Maracaná e il Santiago Bernabéu, tra gli altri. Con il suo supporto tecnico è stato sviluppato e finalizzato il progetto esecutivo, un documento che contempla con precisione ogni aspetto relativo alla fattibilità del lavoro e che consente al club di andare avanti con il bando di gara.

"La firma del contratto con l'azienda è stimata entro 30 giorni" si legge ancora - ". L'inizio dei lavori è previsto per la prima settimana di aprile. Il nuovo design consentirà di aggiungere circa 16.000 posti aggiuntivi nel nuovo vassoio senza alcun costo per i membri, portando da 24.000 a 40.000 posti all'interno dello stadio senza costi aggiuntivi. (...) Il lavoro durerà circa 36 mesi".