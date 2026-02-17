Arabia Saudita? No, grazie. Marquinhos lascerà il PSG solo per trasferirsi in Qatar

A 31 anni e dopo una vita trascorsa al Paris Saint-Germain, Marquinhos resta una figura centrale del club parigino. Nonostante le voci su un possibile addio, soprattutto dopo il trionfo in Champions League, il capitano brasiliano ha scelto invece di prolungare la sua avventura a Parigi, con la Coppa del Mondo 2026 nel mirino. Nonostante la concorrenza interna e le voci provenienti dall’Arabia Saudita, il suo ruolo all’interno della squadra non è mai stato messo in discussione. Abituato a lottare per il suo posto, il difensore rappresenta continuità ed esperienza in uno spogliatoio in costante evoluzione.

Se il suo carisma resta intatto, sullo sfondo inizia a emergere la domanda sul futuro. Apprezzato per professionalità e intelligenza tattica, il brasiliano gode di grande stima sia all’interno del club sia tra i compagni. Pur essendo da tempo corteggiato da squadre saudite, non sembra avere fretta di lasciare la Francia: sotto contratto fino al 2028, secondo L’Équipe prenderebbe in considerazione un eventuale trasferimento solo in Qatar.

Il capitano del PSG continua così a incarnare un punto di riferimento imprescindibile, con la volontà di guidare la squadra nelle prossime sfide nazionali e internazionali, mentre gli scenari sul suo futuro restano sotto attenta osservazione.