Marsiglia, ora il nuovo allenatore: nelle prossime ore incontro decisivo con Beye

Colpo di scena a Marsiglia. L'arrivo in città del proprietario Frank McCourt ha provocato uno scossone: Medhi Benatia resterà direttore sportivo fino alla fine della stagione, mentre il presidente Pablo Longoria sarà relegato a un ruolo puramente istituzionale.

In un comunicato, il club ha spiegato: "Conscio delle sue responsabilità nei confronti dell’istituzione, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo preavviso fino a giugno e guiderà l’insieme delle attività sportive, attivandosi nella ricerca del nuovo allenatore. Il ruolo di Longoria dovrebbe evolvere verso le responsabilità istituzionali, per mantenere la rappresentanza dell’OM presso le istanze francesi e europee".

McCourt, riporta Footmercato, ha annunciato alla squadra di aver già incontrato il futuro allenatore del club, che dovrebbe essere Habib Beye. L'ex tecnico del Rennes, licenziato poche settimane fa, è a Marsiglia insieme al suo agente e dovrebbe avere un colloquio decisivo con la dirigenza prossime ore.