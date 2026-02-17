Fonseca idolo di Lione: "Rinnovo? Non sono preoccupato, mi concentro sui risultati"

Ieri sera, durante la trasmissione Tant qu’il y aura des Gones, Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha fatto il punto sul suo futuro a Lione, con il contratto in scadenza a giugno 2027. Il tecnico portoghese ha chiarito: "Mi trovo molto bene qui. Al momento questa domanda non è importante. La nostra relazione con Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) e Michele (Kang) è molto trasparente e positiva. Abbiamo tempo per discuterne, non sono preoccupato, perché sono concentrato sulla squadra e sulla fine della stagione".

Fonseca, ex allenatore del Milan e della Roma, dovrebbe quindi proseguire la sua avventura all'OL anche nella prossima stagione, salvo imprevisti. Sul futuro, il tecnico rimane prudente: "Siamo tutti ambiziosi e non conosciamo cosa ci riserva il domani". Queste parole, tuttavia, non passeranno inosservate: club di alto livello seguono con attenzione il lavoro svolto con i Gones, e questa conferma non esclude che, in futuro, possano arrivare offerte importanti.