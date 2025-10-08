Bayern Monaco, c'è un piano per il rinnovo di Kane. Ma tutto dipenderà dalle sue ambizioni

Di recente si è molto discusso sulla possibilità che Harry Kane possa lasciare il Bayern Monaco e tornare in Premier League la prossima estate. Il contratto del capitano dell'Inghilterra scade nel 2027 e include una clausola rescissoria il cui valore è in diminuzione dal 2024. Nell'estate del 2026, raggiungerà il suo punto più basso: 65 milioni di euro. Tuttavia, Kane dovrebbe attivare questa clausola entro il 31 gennaio 2026, e non oltre. Il contratto contiene anche una clausola di "diritto di pareggiamento" a favore del Tottenham, che consentirebbe agli Spurs di eguagliare qualsiasi offerta proveniente da un altro club inglese.

Secondo Sport Bild, il Bayern non ha intenzione di 'eliminare' la clausola, in quanto tale operazione è considerata troppo costosa. Il club preferisce invece attendere per vedere se Kane considererà seriamente l'ipotesi di partire. Il Bayern spera che Kane dia priorità alla possibilità di vincere la Champions League piuttosto che inseguire il record di gol in Premier League, per il quale è in corsa ma ancora a 48 reti di distanza da Alan Shearer. Il piano dei bavaresi, si legge, è quello di aspettare che la clausola rescissoria scada prima di intensificare eventualmente i colloqui per un prolungamento del contratto.

Attualmente Kane guadagna circa 24 milioni di euro all'anno ed è uno dei più pagati del Bayern. Non è previsto un aumento salariale in caso di prolungamento, soprattutto considerando che nel 2027 avrà 34 anni. Nel frattempo, il Bayern si sta preparando anche all'eventualità di una vita senza Kane. L'allenatore Vincent Kompany ha testato un modulo a due punte, con Kane schierato dietro Nicolas Jackson. Jackson, attualmente in prestito dal Chelsea, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo a fine stagione.

Un'altra alternativa è Dušan Vlahović, il cui contratto con la Juventus scade quest'estate. Secondo Sport Bild, il Bayern è in contatto con i suoi rappresentanti e l'attaccante sarebbe molto interessato a un trasferimento a Monaco. Per ora, tuttavia, non ci sono segnali che Kane voglia lasciare il club, un punto che l'attaccante stesso ha recentemente confermato.