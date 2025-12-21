Bundesliga, continua la 15esima giornata: oggi tocca al Bayern Monaco

La 15ª giornata di Bundesliga si avvia alla conclusione con due gare in programma domani, entrambe importanti per gli equilibri della classifica, seppur con obiettivi molto diversi.

Si parte alle 15.30 con Magonza–St. Pauli, una sfida dal peso specifico elevatissimo in chiave salvezza. I padroni di casa, ultimi con appena 7 punti, sono chiamati a un successo quasi obbligato per riaccendere le speranze di permanenza in Bundesliga. Di fronte, uno St. Pauli che non naviga in acque tranquille e che, con 11 punti, può allungare proprio su una diretta concorrente, rendendo il match teso e combattuto.

Alle 17.30 riflettori puntati su Heidenheim–Bayern Monaco. Sulla carta è una sfida fortemente sbilanciata, con i bavaresi saldamente in testa alla classifica a quota 38 punti e desiderosi di consolidare il primato. Il Bayern vuole chiudere il turno con un altro successo per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, mentre l’Heidenheim, penultimo, cercherà l’impresa per uscire dalla zona retrocessione e dare una scossa alla propria stagione.

Due partite diverse per contesto e ambizioni, ma accomunate dalla necessità di punti pesanti: la Bundesliga entra sempre più nel vivo, con la lotta per la salvezza e quella per il titolo che continuano a intrecciarsi turno dopo turno.

Bundesliga, la 15a giornata

Venerdì 19 dicembre

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0



Sabato 20 dicembre

Amburgo - Francoforte 1-1

Augsburg - Werder Brema 0-0

Colonia - Union Berlino 0-1

Stoccarda - Hoffenheim 0-0

Wolfsburg - Friburgo 3-4

Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3

35’ Schlager (L), 40’ Terrier (B), 44’ Schick (B), 90’ Culbreath (B)

Domenica 21 dicembre

15.30 Magonza - St.Pauli

17.30 Heidenheim - Bayern Monaco

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 38 punti

2. Borussia Dortmund 32*

3. Lipsia 29*

4' Bayer Leverkusen 29*

5. Hoffenheim 27*

6. Stoccarda 26*

7. Francoforte 25*

8. Union Berlino 21*

9. Friburgo 20*

10. Werder Brema 17*

11. Colonia 16*

12. Borussia Monchengladbach 16*

13. Amburgo 16*

14. Wolfsburg 15*

15. Ausburg 14*

16. St.Pauli 11

17. Heidenheim 11

18. Magonza 7

*una gara in più