Riecco Luis Diaz, baby Karl confermato: Heidenheim-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Heidenheim-Bayern Monaco, gara valida per la 15esima giornata di Bundesliga. I bavaresi sono ancora imbattuti in campionato e intendono allungare ulteriormente il vantaggio sul Borussia Dortmund, al momento a -6 e al secondo posto. Per farlo servirà evitare di incappare in guai arditi contro l'Heidenheim da piani bassi e alla disperata ricerca di punti importanti per la salvezza in casa propria.

Vincent Kompany schiera il consueto 4-2-3-1 con qualche variazione rispetto all'ultima uscita col Magonza. Gnabry (non ha ancora rinnovato) finisce in panchina, c'è di ritorno Luis Diaz - fuori per due gare consecutive per espulsione in Champions e somma di ammonizioni in campionato tedesco - con Olise e il 17enne predestinato Karl (seconda titolarità di fila) alle spalle di Kane. Musiala ancora non è in grado di tornare nella lista dei convocati dopo l'infortunio al perone in estate (per uscita a valanga di Donnarumma al Mondiale per Club contro di lui).

Heidenheim (3-4-2-1): Ramaj; Busch, Mainka, Gimber; Traore, Schöppner, Dorsch, Föhrenbach; Kerber, Honsak; Pieringer.

Allenatore: Schmidt.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Ito; Goretzka, Guerreiro; Olise, Karl, Diaz; Kane.

A disposizione: Ulreich, Gnabry, Davies, Kiala, Fernandez, Ofli, Mike, Chavez, Santos.

Allenatore: Kompany.

Bundesliga, la 15a giornata

Venerdì 19 dicembre

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0



Sabato 20 dicembre

Amburgo - Francoforte 1-1

Augsburg - Werder Brema 0-0

Colonia - Union Berlino 0-1

Stoccarda - Hoffenheim 0-0

Wolfsburg - Friburgo 3-4

Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3

Domenica 21 dicembre

Magonza - St.Pauli in corso

Heidenheim - Bayern Monaco

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 38 punti

2. Borussia Dortmund 32*

3. Lipsia 29*

4' Bayer Leverkusen 29*

5. Hoffenheim 27*

6. Stoccarda 26*

7. Francoforte 25*

8. Union Berlino 21*

9. Friburgo 20*

10. Werder Brema 17*

11. Colonia 16*

12. Borussia Monchengladbach 16*

13. Amburgo 16*

14. Wolfsburg 15*

15. Ausburg 14*

16. St.Pauli 11

17. Heidenheim 11

18. Magonza 7

*una gara in più