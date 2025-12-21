Riecco Luis Diaz, baby Karl confermato: Heidenheim-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Heidenheim-Bayern Monaco, gara valida per la 15esima giornata di Bundesliga. I bavaresi sono ancora imbattuti in campionato e intendono allungare ulteriormente il vantaggio sul Borussia Dortmund, al momento a -6 e al secondo posto. Per farlo servirà evitare di incappare in guai arditi contro l'Heidenheim da piani bassi e alla disperata ricerca di punti importanti per la salvezza in casa propria.
Vincent Kompany schiera il consueto 4-2-3-1 con qualche variazione rispetto all'ultima uscita col Magonza. Gnabry (non ha ancora rinnovato) finisce in panchina, c'è di ritorno Luis Diaz - fuori per due gare consecutive per espulsione in Champions e somma di ammonizioni in campionato tedesco - con Olise e il 17enne predestinato Karl (seconda titolarità di fila) alle spalle di Kane. Musiala ancora non è in grado di tornare nella lista dei convocati dopo l'infortunio al perone in estate (per uscita a valanga di Donnarumma al Mondiale per Club contro di lui).
Heidenheim (3-4-2-1): Ramaj; Busch, Mainka, Gimber; Traore, Schöppner, Dorsch, Föhrenbach; Kerber, Honsak; Pieringer.
Allenatore: Schmidt.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Ito; Goretzka, Guerreiro; Olise, Karl, Diaz; Kane.
A disposizione: Ulreich, Gnabry, Davies, Kiala, Fernandez, Ofli, Mike, Chavez, Santos.
Allenatore: Kompany.
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte 1-1
Augsburg - Werder Brema 0-0
Colonia - Union Berlino 0-1
Stoccarda - Hoffenheim 0-0
Wolfsburg - Friburgo 3-4
Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3
Domenica 21 dicembre
Magonza - St.Pauli in corso
Heidenheim - Bayern Monaco
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 38 punti
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29*
4' Bayer Leverkusen 29*
5. Hoffenheim 27*
6. Stoccarda 26*
7. Francoforte 25*
8. Union Berlino 21*
9. Friburgo 20*
10. Werder Brema 17*
11. Colonia 16*
12. Borussia Monchengladbach 16*
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15*
15. Ausburg 14*
16. St.Pauli 11
17. Heidenheim 11
18. Magonza 7
*una gara in più
