Bayern tritatutto: 84 gol fatti prima di Natale. Ed Harry Kane è a quota 30

Il Bayern Monaco va avanti tritando (quasi) tutti. In questa prima parte di stagione la squadra di Vincent Kompany, vittoriosa oggi per 4-0 contro l'Heidenheim, ha toccato quota 55 gol segnati in 15 partite di Bundesliga, 18 in 6 gare di Champions League, più 10 in tre gare in DFB Pokal (la Coppa di Germania) e uno nella finale di Supercoppa. In totale fanno già 84 gol in sole 25 gare fra campionato e coppe.

Il mostro Harry Kane ha messo nuovamente la sua firma toccando quota 19 reti in 15 partite, più altre 11 in 10 partite ben distribuiti in tutte le coppe in cui è sceso in campo. In totale per lui sono già 30 gol in 25 partite.

La classifica cannonieri in Bundesliga

19 gol: Harry Kane (Bayern Monaco)

8 gol: Deniz Undav (Stoccarda), Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte), Luis Diaz (Bayern Monaco)

7 gol: Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Michael Olise (Bayern Monaco)

Bundesliga, la 15a giornata

Venerdì 19 dicembre

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0



Sabato 20 dicembre

Amburgo - Francoforte 1-1

Augsburg - Werder Brema 0-0

Colonia - Union Berlino 0-1

Stoccarda - Hoffenheim 0-0

Wolfsburg - Friburgo 3-4

Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3

Domenica 21 dicembre

Magonza - St.Pauli 0-0

Heidenheim - Bayern Monaco 0-4

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 41 punti*

2. Borussia Dortmund 32*

3. Lipsia 29*

4' Bayer Leverkusen 29*

5. Hoffenheim 27*

6. Stoccarda 26*

7. Francoforte 25*

8. Union Berlino 21*

9. Friburgo 20*

10. Werder Brema 17*

11. Colonia 16*

12. Borussia Monchengladbach 16*

13. Amburgo 16*

14. Wolfsburg 15*

15. Ausburg 14*

16. St.Pauli 12*

17. Heidenheim 11*

18. Magonza 8*

*una gara in più