Bayern tritatutto: 84 gol fatti prima di Natale. Ed Harry Kane è a quota 30
Il Bayern Monaco va avanti tritando (quasi) tutti. In questa prima parte di stagione la squadra di Vincent Kompany, vittoriosa oggi per 4-0 contro l'Heidenheim, ha toccato quota 55 gol segnati in 15 partite di Bundesliga, 18 in 6 gare di Champions League, più 10 in tre gare in DFB Pokal (la Coppa di Germania) e uno nella finale di Supercoppa. In totale fanno già 84 gol in sole 25 gare fra campionato e coppe.
Il mostro Harry Kane ha messo nuovamente la sua firma toccando quota 19 reti in 15 partite, più altre 11 in 10 partite ben distribuiti in tutte le coppe in cui è sceso in campo. In totale per lui sono già 30 gol in 25 partite.
La classifica cannonieri in Bundesliga
19 gol: Harry Kane (Bayern Monaco)
8 gol: Deniz Undav (Stoccarda), Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte), Luis Diaz (Bayern Monaco)
7 gol: Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Michael Olise (Bayern Monaco)
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte 1-1
Augsburg - Werder Brema 0-0
Colonia - Union Berlino 0-1
Stoccarda - Hoffenheim 0-0
Wolfsburg - Friburgo 3-4
Lipsia - Bayer Leverkusen 1-3
Domenica 21 dicembre
Magonza - St.Pauli 0-0
Heidenheim - Bayern Monaco 0-4
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 41 punti*
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29*
4' Bayer Leverkusen 29*
5. Hoffenheim 27*
6. Stoccarda 26*
7. Francoforte 25*
8. Union Berlino 21*
9. Friburgo 20*
10. Werder Brema 17*
11. Colonia 16*
12. Borussia Monchengladbach 16*
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15*
15. Ausburg 14*
16. St.Pauli 12*
17. Heidenheim 11*
18. Magonza 8*
*una gara in più
