Fullkrug prossimo al Milan, il West Ham si tutela: a gennaio vuole Strand Larsen

Ci siamo quasi per Niclas Fullkrug al Milan: dovrebbe essere lui il rinforzo promesso a Massimiliano Allegri dal Milan per l'inverno.

E intanto il West Ham si porta avanti nell'ottica di sostituire il centravanti ormai prossimo a partire per l'Italia. Secondo quanto riporta The Athletic, gli Hammers infatti sarebbero interessati a ad assicurarsi l'attaccante 25enne Jorgen Strand Larsen, giocatore del Wolverhampton e uno dei carnefici dell'Italia nelle Qualificazioni Mondiali con la Norvegia.

Già nel mercato invernale infatti il West Ham vorrebbe comprare il giocatore a titolo definitivo, facendo fronte così alla partenza di Fullkrug. Anche l'emittente tedesca infatti riporta che il Milan è ormai prossimo ad assicurarsi l'attaccante.

Il trasferimento di Fullkrug dal West Ham al Milan è in avanzato stato di definizione, siamo arrivati alle battute finali. Il classe 1993 non sarà tesserabile in tempo per averlo a disposizione per la trasferta di Cagliari, ma avrà comunque modo di mettersi sin da subito a disposizione del suo nuovo allenatore Allegri. In questo primo scorcio di stagione a Londra, il tedesco ha toccato il campo per soli 413 minuti, divisi in 8 presenze, senza segnare.