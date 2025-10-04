Real Madrid in ansia per Mbappé: fuori per un problema alla caviglia, da valutare per la Nazionale

Momenti di apprensione al Bernabéu durante la sfida vinta dal Real Madrid per 3-1 contro il Villarreal. Subito dopo aver segnato il terzo gol dei blancos, l'attaccante merengue Kylian Mbappé si è accasciato a terra vicino al cerchio di centrocampo, accusando un dolore alla caviglia destra.

Lo staff medico del Real è immediatamente entrato in campo per soccorrere l’attaccante francese, che ha lasciato il terreno di gioco visibilmente sofferente. Mbappé, accompagnato dai medici, si è diretto direttamente negli spogliatoi ed è stato sostituito all’83’ da Rodrygo.

La scena ha destato grande preoccupazione, in vista non solo dei prossimi impegni del Real Madrid, ma anche quelli della Nazionale francese. I Galletti di Deschamps si raduneranno infatti già lunedì a Clairefontaine per preparare le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026: il 10 ottobre contro l’Azerbaigian e il 13 in trasferta in Islanda.

Al momento non si conosce l’entità dell’infortunio, ma in casa Real e Francia aspettano aggiornamenti nelle prossime ore. L’auspicio è che si tratti solo di un colpo e non di un problema più serio, considerando il peso specifico di Mbappé sia per il club che per la Nazionale. Il giocatore sicuramente si unirà al ritiro francese dove verrà poi valutato al meglio.