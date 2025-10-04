LaLiga, il Real Madrid non si ferma: 3-1 al Villarreal e ritorno in vetta
Ancora una vittoria per il Real Madrid che si impone per 3-1 sul Villarreal e torna in vetta nella classifica della Liga. A decidere il match le reti realizzate nella ripresa da Vinicius (due gol, uno su rigore) e Mappe, intervallate dal momentaneo pareggio di Mikautadze. Il Sottomarino Giallo chiude anche il match in dieci uomini, espulso Mourino per somma di ammonizioni. Di seguito il riepilogo della giornata:
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
Real Madrid 21
Barcellona 19
Villarreal 16*
Elche 13
Atletico Bilbao 13*
Atlético Madrid 12
Betis 12
Espanyol 12
Getafe 11*
Siviglia 10
Osasuna 10*
Alavés 8
Valencia 8*
Levante 8*
Real Oviedo 6*
Girona 6*
Rayo Vallecano 5
Celta Vigo 5
Real Sociedad 5
Mallorca 5*
*una gara in più