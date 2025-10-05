Liga Portugal, vittoria scoppiettante del Nacional. Vince anche il Vitoria Guimaraes

Si sono giocate oggi quattro gare valide per l’ottava giornata della Liga Portugal. Successo per 2-0 del Gil Vicente sull’Estrela, nonostante l’inferiorità numerica, mentre il National ha battuto per 3-2 il Moreirense in un match decisamente scoppiettante. Colpo esterno dell’Alverca in casa dell’AFS, mentre in chiusura il Vitoria Guimaraes.

Gli ospiti avevano sorpreso il pubblico del Dom Afonso Henriques passando in vantaggio già al 6’, grazie al gol del brasiliano Vinícius Lopes. La reazione dei padroni di casa è però maturata nella ripresa: al 73’ il senegalese Alioune Ndoye ha trovato la rete del pareggio, mentre cinque minuti più tardi, al 78’, è stato Samu a firmare il sorpasso che ha fatto esplodere lo stadio. Con questo successo, la formazione di Álvaro Pacheco, che arrivava da due partite senza vittorie, sale provvisoriamente al settimo posto con 11 punti. Il Santa Clara, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta all’undicesimo posto con 8 punti.

Di seguito il riepilogo della giornata:

Venerdì 3 ottobre 2025

Casa Pia - Estoril 2-2

Sabato 4 ottobre 2025

Nacional - Moreirense 3-2

Gil Vicente - CF Estrela Amadora 2-0

AVS SAD - Alverca 1-3

Vitória Guimarães - Santa Clara 2-1

Domenica 5 ottobre 2025

Arouca - Famalicão (15:30)

Rio Ave - Tondela (17:30)

Sporting - Sporting Braga (19:15)

FC Porto - Benfica (21:15)