Mondiale U20, niente da fare per il Brasile. Spagna tra le migliori terze, ok Messico e Marocco
Si sono giocate stasera due gare valide per il Gruppo C del Mondiale U20. Nulla da fare per il Brasile che perde 1-0 contro la Spagna. Gli iberici passano dunque come migliore terza, mentre i verdeoro sono fuori. I primi due posti nel raggruppamento se li prendono Messico e Marocco, con la vittoria dei primi per 1-0 sui secondi. Di seguito il riepilogo della giornata:
GRUPPO A
Giappone - Egitto 2-0
Cile - Nuova Zelanda 2-1
Cile - Giappone 0-2
Egitto - Nuova Zelanda 1-2
Nuova Zelanda - Giappone 0-3
Egitto - Cile 2-1
Classifica
Giappone 9
Cile 3
Egitto 3
Nuova Zelanda 3
- - -
GRUPPO B
Paraguay - Panama 3-2
Corea del Sud - Ucraina 1-2
Corea del Sud - Paraguay 0-0
Panama - Ucraina 1-1
Ucraina - Paraguay 2-1
Panama - Corea del Sud 1-2
Classifica
Ucraina 7
Paraguay 4
Corea del Sud 4
Panama 1
- - -
GRUPPO C
Marocco - Spagna 2-0
Brasile - Messico 2-2
Brasile - Marocco 1-2
Spagna - Messico 2-2
Messico - Marocco 1-0
Spagna - Brasile 1-0
Classifica
Marocco 6
Messico 5
Spagna 4
Brasile 1
- - -
GRUPPO D
Cuba - Argentina 1-3
Italia - Australia 1-0
Argentina - Australia 4-1
Italia - Cuba 2-2
Argentina - Italia (5 ottobre)
Australia - Cuba (5 ottobre)
Classifica
Argentina 6
Italia 4
Cuba 1
Australia 0
GRUPPO E
Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1
Francia - Sudafrica 2-1
Stati Uniti - Francia 3-0
Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0
Sudafrica - Stati Uniti (5 ottobre)
Nuova Caledonia - Francia (5 ottobre)
Classifica
Stati Uniti 6
Sudafrica 3
Francia 3
Nuova Caledonia 0
GRUPPO F
Norvegia - Nigeria 1-0
Colombia - Arabia Saudita 1-0
Colombia - Norvegia 0-0
Nigeria - Arabia Saudita 3-2
Nigeria - Colombia (5 ottobre)
Arabia Saudita - Norvegia (5 ottobre)
Classifica
Colombia 4
Norvegia 4
Nigeria 3
Arabia Saudita 0