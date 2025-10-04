Simeone convinto da Barrios: "Maturo in tutto, ha margini di miglioramento infiniti"

Alla vigilia della sfida contro il Celta, Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dei giocatori. Sull’infortunio di Almada, il tecnico ha rassicurato: "Sta recuperando bene dopo la lesione subita con l’Argentina. Oggi ha partecipato a una parte dell’allenamento. Lo seguiremo con attenzione per farlo tornare al meglio. Contro l’Osasuna sarà disponibile".

Sulla convocazione in nazionale di Marcos Llorente, Simeone si è detto soddisfatto: "Sono felice per lui. La chiamata in nazionale è un premio al lavoro del club. Arriva con qualche piccolo acciacco, ma spero possa fare una buona partita domani". Il tecnico ha parlato anche del Celta, prossimo avversario: "Mi piace molto come gioca. Ha una pressione dinamica, è aggressivo e coraggioso, cerca sempre di creare problemi all’avversario. Meritava di vincere alcune partite che ha pareggiato".

Simeone ha inoltre commentato la crescita dei giovani: "Barrios è un ragazzo del club, sta maturando in tutto, sia caratterialmente che tecnicamente. Il suo margine di miglioramento è infinito. Baena sta trovando il suo miglior livello dopo un infortunio importante: spero possa anche giocare in nazionale e tornare ancora più forte". Infine, l’allenatore ha sottolineato l’atteggiamento generale della squadra: "Tutti i match li affrontiamo con entusiasmo. Abbiamo trovato un buon sistema di gioco e vogliamo continuare su questa linea".