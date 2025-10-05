Saka sincero: "Arteta porterà al successo l'Arsenal. Ha migliorato tantissimo il mio gioco"

Il Liverpool è stata l'unica sbandata dell'Arsenal, poi in Premier League nelle restanti 6 partite non ha mai perso. Ne ha pareggiata una, trovando 5 vittorie e come ultima proprio oggi nell'incrocio con il West Ham. A contribuire al successo dei Gunners Bukayo Saka, esterno offensivo inglese che ha messo la firma sul match con un rigore per poi presentarsi ai microfoni della BBC Match of the Day nel post-partita: "È una sensazione bellissima. Anche un grande traguardo, quindi sono molto orgoglioso".

E ancora: "È stata una settimana davvero positiva per noi come squadra: tre partite e tre vittorie. Andiamo alla pausa per le nazionali in una buona posizione sia in Premier League che in Champions League", ha confidato Saka. Per poi fare un bilancio generale della stagione fin qui e che vede l'Arsenal momentaneamente primo a 16 punti (in attesa del Liverpool): "È stato un inizio di stagione solido. Abbiamo affrontato partite difficili, soprattutto in trasferta. Siamo in una posizione forte in campionato e non vediamo l’ora di tornare e continuare a spingere".

Infine, il 24enne ha voluto fare una dedica al proprio condottiero: "Mikel (Arteta, ndr) ha migliorato tantissimo il mio gioco. Sono molto grato di averlo come allenatore. Porterà il successo a questo club e non vedo l’ora che arrivi quel giorno".

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Bournemouth - Fulham 3-1

Sabato 4 ottobre

Leeds - Tottenham 1-2

Arsenal - West Ham United 2-0

Manchester United - Sunderland 2-0

Chelsea - Liverpool ore 18:30

Domenica 5 ottobre

Aston Villa - Burnley ore 15:00

Everton - Crystal Palace ore 15:00

Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00

Wolverhampton - Brighton ore 15:00

Brentford - Manchester City ore 17:15

LA CLASSIFICA

Arsenal 16*

Liverpool 15

Tottenham 14*

Bournemouth 14*

Crystal Palace 1

Sunderland 11

Manchester City 10

Manchester United 10

Chelsea 8

Everton 8

Brighton 8

Leeds 8*

Fulham 7*

Brentford 7

Newcastle 6

Aston Villa 6

Nottingham Forest 5

Burnley 4

West Ham 4*

Wolverhampton 1

*una gara in più