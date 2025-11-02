Upamecano in scadenza col Bayern, il presidente ri-eletto lancia un appello

Herbert Hainer, rieletto presidente del Bayern Monaco dai soci durante l'assemblea generale annuale del club, ha avuto modo di parlare del tecnico Vincent Kompany, che recentemente ha prolungato il contratto con i bavaresi:

"Vincent ha capito subito il Bayern. Inoltre, tutti i giocatori lo sostengono perché credono in lui", ha detto Hainer con entusiasmo. "Forse uno o due club di Premier League avevano messo gli occhi su Vincent. Ma bisogna sempre tenere a mente il Bayern".

Hainer ha poi proseguito sempre all'assemblea generale: "Non stiamo solo festeggiando questo prolungamento del contratto. Un anno fa, avete espresso il vostro desiderio, attraverso gli applausi, che avremmo mantenuto Jamal Musiala, Joshua Kimmich e Alphonso Davies al Bayern. La dirigenza del nostro club ha agito in base a quel desiderio. Tutto questo è un segno che qualcosa di grande sta crescendo qui". E qui Hainer si rivolge a Dayot Upamecano, in scadenza di contratto: "Ecco perché dico anche: Caro Dayot Upamecano, sei altamente raccomandato come modello da seguire per gli altri".