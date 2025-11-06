Cristiano Ronaldo: "Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina prima di Messi? Se lo vince il Portogallo..."

Cristiano Ronaldo continua a lanciare frecciate all'Argentina e a Lionel Messi riguardo alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2022. La stella dell'Al-Nassr ha ora dichiarato che la Albiceleste dominava i Mondiali già prima dell'era Messi, sminuendo il fatto che il fuoriclasse, ex Barcellona, ne abbia vinto uno. "Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina prima di Messi? Sono abituati a vincere. Se vince il Portogallo, sarà uno shock per il mondo," ha detto il 40enne in un'intervista con Piers Morgan.

Ronaldo – che non ha mai vinto il Mondiale – ha recentemente rimarcato che il trofeo non sarà il metro di giudizio per decidere chi sia il migliore. "Direi che non è un sogno per me vincere la Coppa del Mondo", ha proseguito CR7 durante l'intervista. "Definire cosa? Definire se sono uno dei migliori della storia? Vincere una competizione, sei o sette partite... pensi che sia giusto?". Tuttavia, l'ex leggenda del Real Madrid si dice determinato a vincere l'ambito trofeo l'anno prossimo.

Il funerale di Diogo Jota

Cristiano Ronaldo ha spiegato apertamente i motivi per cui non ha potuto partecipare al funerale dell'attaccante del Liverpool, Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente d'auto. Parlando con franchezza, Ronaldo ha dichiarato: "Non partecipare al funerale di Jota? Mi sono sentito in pace con la mia decisione. Ci sono due ragioni. Dopo la morte di mio padre, non sono più stato in un cimitero. In secondo luogo... ovunque io vada si crea un circo mediatico. L'attenzione sarebbe ricaduta su di me, e non volevo assolutamente che accadesse".