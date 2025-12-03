Bayern Monaco, fissato il prezzo per il francese Boey: il Crystal Palace ci pensa

Potrebbe terminare già l’avventura al Bayern Monaco di Sacha Boey. Il difensore francese è arrivato in biancorosso dal Galatasaray a gennaio del 2024 per una cifra di 30 milioni di euro più cinque di bonus. Una spesa importante per il club che decise di investire molto sul classe 2000 anche se poi nel corso delle stagioni le partite giocate non furono molte. Nei primi sei mesi, il ragazzo giocò solo due partite in Bundesliga mentre l’anno scorso le gare disputate sono state 18 con una rete nel Mondiale per Club.

Quest’anno, dopo aver disputato tre partite d subentrato sembrava aver trovato il giusto impiego con quattro gare di fila in campionato da titolare prima di ritornare in panchina e non giocare più nemmeno un minuto nelle ultime tre partite di campionato. In Champions League invece sono due i gettoni per un totale di 65 minuti.

L'intenzione sarebbe quella di andare a trovare più spazio e l'occasione potrebbe presentarsi nel corso della finestra invernale di trattative. Il Crystal Palace infatti sarebbe molto interessato al francese anche se il Bayern sembra aver fissato il prezzo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Bild, la dirigenza tedesca sarebbe disposta ad ascoltare solo un'offerta che sarebbe superiore o uguale ai 15 milioni di euro.