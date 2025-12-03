Real Madrid, Rodrygo piace in Premier League: Liverpool e Arsenal preparano l'offerta

La Premier League pazza di Rodrygo. L'attaccante del Real Madrid potrebbe intraprendere a breve una nuova avventura in Inghilterra visto il poco impiego con la "camiseta blanca". Un impiego scarso che va di pari passo con un rendimento al di sotto delle aspettative visto che al momento sono arrivati solamente due assist nelle tre gare in cui è sceso in campo in Champions League. In campionato sono solo 12 le presenze di cui soltanto tre dal primo minuto mentre tutte le altre soltanto da subentrato.

Per questo motivo che il giocatore starebbe pensando di cambiare aria già nel mercato invernale che prenderà il via fra un mese. Secondo quanto riporta Caught Offside, il Liverpool e l'Arsenal sarebbero interessate al calciatore brasiliano. Non solo, entrambi i club starebbero anche valutando una prima offerta al Real per gennaio. Da vedere se verrà ascoltata oppure se verrà rispedita al mittente.

Nella partita contro il Girona, Il brasiliano ha raggiunto quota 30 partite consecutive senza segnare, per un totale di 1.339 minuti di astinenza. Si tratta della peggior serie realizzativa nella storia del club, eguagliata finora soltanto da Mariano Díaz, oggi all’Alaves, che tra il 2019 e il 2022 visse un digiuno identico per numero di gare (30) ma inferiore per minutaggio (986 minuti).