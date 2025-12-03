Dani Vivian: "Giocare il Mondiale con la Spagna sarebbe un sogno. Così si ferma Mbappé"

Intervistato dall'edizione odierna di AS. il difensore dell'Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola Dani Vivian ha commentato la possibilità di giocare un Mondiale: "Beh, è ​​qualcosa di molto speciale. Giocare un Mondiale con la nazionale in estate è uno dei sogni più grandi che chiunque possa avere, ma non ci penso ancora. Sono più concentrato sul lavoro, su quello che stiamo facendo giorno per giorno, ed è questo che mi permetterà di giocare quel Mondiale. Ma come ho detto, sono concentrato sul presente; penso che ci siano molte cose su cui lavorare".

E il presente si chiama Real Madrid. Questa sera i biancorossi baschi sfideranno le Merengues di Mbappé. Ma come si ferma il francese? "Lavorando insieme. Stiamo cercando di recuperare le nostre caratteristiche distintive: duro lavoro, competitività e voglia di vincere. Giocando il gioco che ogni partita richiede, perché non bisogna giocarle tutte allo stesso modo. Non è solo un giocatore della squadra che ne ferma un altro; è il collettivo, lo stare insieme. Il modo in cui affrontiamo le cose è con solidarietà e gioco di squadra; è così che si ferma l'avversario.

Ognuno ha la sua personalità. È qualcosa che ho un po' innato, ma lo faccio perché mi piace molto capire il gioco o le diverse situazioni che potrebbero presentarsi. Quindi, quando li vedo, cerco di comunicare chiaramente ai miei compagni di squadra cosa richiede la situazione, e proprio come posso dire qualcosa io, anche loro possono dire qualcosa a me. È quel rispetto per cui i compagni di squadra ti ascoltano e applicano ciò che dici o ciò che il gruppo vuole".