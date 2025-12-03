Brilla la stella del 2006 Mouzakitis: lo United ci pensa, il Real valuta l'offerta all'Olympiacos

Piccoli talenti crescono. E’ il caso di Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 di proprietà dell’Olympiacos Pireo. Il calciatore greco 18enne si è già ritagliato un ottimo spazio fra le file della formazione biancorossa collezionando 10 presenze in Super League 1 per un totale di 535 minuti giocati e due assist mentre in Champions League sono 274 i minuti giocato che vanno divisi nelle cinque presenze nella fase “campionato” del torneo.

Lo United segue il giovane centrocampista

E le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dei top club europei che avrebbero già posato gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mail una di queste squadra sembra essere il Manchester United, da sempre molto attento ai giovani calciatore del panorama mondiale da acquistare e far crescere alle proprie dipendenze. Da capire se adesso gli inglesi proseguiranno nell'interesse e faranno poi l'offerta ai greci.

Il Real valuta se avanzare un'offerta

E se da una parte i Red Devils avrebbero iniziato a seguire il giocatore, il Real Madrid sembrerebbe essere un passo più avanti. Sempre secondo il quotidiano inglese, le Merengues starebbero addirittura valutando l'idea di avanzare una prima offerta all'Olympiacos. Si tratterebbe di una cifra che si dovrebbe essere sui 28 milioni di euro.