Atletico, Simeone elogia Raphinha: "Non so come abbia fatto a non vincere il Pallone d'Oro"

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha voluto elogiare l'attaccante del Barcellona Raphinha: "Raphinha gioca ogni partita. Segna gol, pressa... Non so come abbia fatto a non vincere il Pallone d'Oro. L'infortunio di Cardoso ci costringe a modificare un po' la nostra formazione. Avevamo grandi aspettative per Johny, ma ha subito quell'infortunio che lo ha tenuto fuori dal gioco. Ci aspettiamo sempre di più da Julián. È un giocatore che cambia le sorti della squadra ed è il giocatore più importante della squadra.

Sicuramente si farà vedere nella prossima partita o in quella dopo ancora. Nel complesso, la squadra ha giocato bene. Mi sento molto tranquillo e contento della squadra. Abbiamo perso contro un grande avversario. Ci aiuta a migliorare; questo genere di cose ti rende migliore. Ora abbiamo un'altra partita difficile a Bilbao. Barrios è un giocatore diverso. Giovane, energico, con grande tecnica, ottime gambe, recupero palla e capacità di muovere la palla. Dobbiamo prenderci cura di lui. È uno dei giocatori più importanti che abbiamo a centrocampo, senza dubbio".

Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più