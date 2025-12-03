Barcellona, Raphinha: "Sto lavorando per tornare alla mia migliore condizione fisica"

Dopo il successo contro l'Atletico Madrid, l'attaccante del Barcellona Raphinha ha commentato: "Anche se abbiamo giocato qualche partita al di sotto del solito livello della squadra - riporta il Mundo Deportivo - penso che stiamo andando bene in questo momento, e vincere partite così importanti ci aiuta a vincere titoli. Abbiamo lo spirito che serve per rimontare da partite difficili. Sapevamo che sarebbe stata dura, e dovevamo essere preparati nel caso fossimo rimasti in svantaggio. Abbiamo gestito molto bene tutte le situazioni.

Anche la scorsa stagione siamo riusciti a rimontare e a batterli. La mentalità della squadra è fondamentale: dobbiamo rimanere forti anche se subiamo un gol. Più pressiamo in alto, più occasioni abbiamo per segnare. Mi sento bene, ma ho chiesto di essere sostituito, come Pedri, perché non ce la facevamo più. Sto lavorando per tornare alla mia migliore condizione fisica".

Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più