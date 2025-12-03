Tottenham, Frank "I tifosi ci hanno dato la spinta. Udogie? Sta bene, ne sono sicuro"

Nel corso della conferenza post partita, il tecnico del Tottenham Thomas Frank ha elogiato i tifosi presenti a Newcastle: "Li sentivamo qui, ed è difficile venire come tifosi ospiti e fare abbastanza rumore da sentirli. Ci hanno messo così tanto impegno, hanno eguagliato l'impegno della squadra e questa coesione ci ha spinto avanti e ci ha dato un punto più che meritato.

Se fa così tanta differenza avere quel tipo di leadership individuale da parte di Romero? Sì, certo. Penso che possiamo impostare tutto bene tatticamente, con buoni principi e tutto il resto, e cercare di farlo, e questo è il fondamento e spero che possiamo creare una grande squadra, ma a volte sono le azioni decisive dei giocatori chiave e Cuti lo ha sicuramente fatto oggi.

Lo spirito? Penso che sia estremamente importante. Penso che la prestazione del PSG sia stata buona. Credo che la squadra abbia dato tutto contro il Fulham. È stata una partita da incubo per certi versi, perché sei sotto 2-0 dopo sei minuti, e poi continui a giocare e ne ricavi qualcosa, ma è l'unica strada da percorrere, lo sappiamo. Se stai attraversando un periodo difficile, c'è solo una strada, ed è lavorare sodo e continuare a giocare, e la squadra lo ha fatto molto bene oggi. Udogie sta bene? Sì, ne sono abbastanza sicuro. Non ho sentito nulla".