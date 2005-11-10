Bayern Monaco, Kompany ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un virus

Cresce la preoccupazione in casa Bayern Monaco per le condizioni di Vincent Kompany. L'allenatore belga, debilitato da diversi giorni a causa di un'infezione virale, è stato trasportato d'urgenza in ospedale venerdì in ambulanza. Secondo quanto riportato da Bild, nella mattinata un elicottero era inoltre atterrato presso il centro di allenamento di Säbener Strasse. L'infezione avrebbe provocato problemi anche ad alcune vecchie cicatrici e Kompany starebbe incontrando difficoltà nello svolgere attività quotidiane come salire le scale.

Kompany debilitato già durante Bayern-Lipsia

I problemi erano emersi già nella scorsa settimana. Nonostante il virus, Kompany era riuscito a tenere il discorso alla squadra prima della partita contro il Lipsia, poi vinta nettamente per 6-1. Le sue condizioni, però, lo avevano costretto a sdraiarsi per qualche minuto sul divano del proprio palco all'Allianz Arena sia durante l'intervallo sia dopo la conclusione dell'incontro. Il tecnico, particolarmente provato, aveva inoltre lasciato alla dirigenza del Bayern il compito di occuparsi degli impegni con i media.

Bayern, Kompany ha saltato diversi allenamenti

Le condizioni dell'allenatore non sono migliorate abbastanza nel corso della settimana. Kompany ha infatti saltato diverse sedute di allenamento e non si è presentato neppure davanti ai giornalisti dopo il 2-2 contro l'Arsenal. In quell'occasione a sostituirlo in conferenza stampa è stato il suo assistente Aaron Danks. Il ricovero rappresenta dunque l'ultimo sviluppo di una situazione che si trascina ormai da diversi giorni e che tiene in apprensione il Bayern Monaco.