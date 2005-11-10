Tchouameni e lo scontro con Valverde: "Nessuna lotta, a Madrid diventa tutto enorme"

Il centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, torna a parlare del famoso litigo con Federico Valverde della passata stagione e cerca di sminuire quanto successo: "Non c'è stata nessuna lotta come è stato detto. Ci sono state cose che sono successe in uno spogliatoio, come succede sempre. Piccoli scontri...", ha commentato come riportato da Marca.

Il centrocampista ha sottolineato che il vero problema non è stato l'incidente in sé, ma l'impatto che ha avuto: "Quando sei a Madrid, una piccola cosa diventa qualcosa di enorme. Tutto assume un'incredibile dimensione mediatica", ha spiegato. Secondo la sua versione, quello che internamente era un altro episodio all'interno della convivenza quotidiana di un gruppo competitivo ha finito per diventare una storia di portata internazionale.

"Oggi entro nello spogliatoio, sono lì con Fede, siamo tranquilli, non c'è nessun problema. La vita continua. Siamo un po' come una famiglia. A volte hai piccole discussioni o situazioni del genere, ma poi passano", ha spiegato.