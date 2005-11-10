Il Dortmund sfida il Bayern per il titolo, Kompany abituato: "Al City servivano 99/100 punti"

Il Bayern Monaco ieri ha pareggiato 2-2 contro l'Augsburg e ora la vetta della Bundesliga è occupata dal Borussia Dortmund: per una volta tanto in Germania si preannuncia, almeno per ora, una possibile lotta punto a punto per i bavaresi. Nulla di ciò però fa scomporre troppo il tecnico del Bayern, Vincent Kompany, che a fine partita ha spiazzato tuti confidando di non sapere nemmeno quanto abbiamo fatto i rivali, che però hanno giocato il giorno prima.

"Devo dire con onestà che non so nemmeno cosa abbia fatto il Dortmund", ha assicurato l'allenatore dopo la frenata per 2-2 contro l'Augsburg. Anche il Dortmund aveva pareggiato per 2-2, contro il Werder Brema. "Sono sempre stato dentro a questi incredibili combattimenti fino all'ultimo con il Liverpool nel mio periodo al City. E a un certo punto si è trattato di 100, 98 o 99 punti. Ad un certo punto non hai più guardato l'avversario. Solo su te stesso, queste cose si guardano sempre più avanti", le sue parole.

Poi ha continuato: "Quindi oggi sono andato in questo stadio e non sapevo che il Dortmund avesse perso punti. Non importa secondo me. Prima o poi giocheremo l'uno contro l'altro, questo avrà un peso. Non mi interessa affatto quello che fanno gli altri. Solo i nostri risultati, le nostre partite".