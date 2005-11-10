Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il Dortmund sfida il Bayern per il titolo, Kompany abituato: "Al City servivano 99/100 punti"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 14:42Calcio estero
11.10.2026 14:42Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco ieri ha pareggiato 2-2 contro l'Augsburg e ora la vetta della Bundesliga è occupata dal Borussia Dortmund: per una volta tanto in Germania si preannuncia, almeno per ora, una possibile lotta punto a punto per i bavaresi. Nulla di ciò però fa scomporre troppo il tecnico del Bayern, Vincent Kompany, che a fine partita ha spiazzato tuti confidando di non sapere nemmeno quanto abbiamo fatto i rivali, che però hanno giocato il giorno prima.

"Devo dire con onestà che non so nemmeno cosa abbia fatto il Dortmund", ha assicurato l'allenatore dopo la frenata per 2-2 contro l'Augsburg. Anche il Dortmund aveva pareggiato per 2-2, contro il Werder Brema. "Sono sempre stato dentro a questi incredibili combattimenti fino all'ultimo con il Liverpool nel mio periodo al City. E a un certo punto si è trattato di 100, 98 o 99 punti. Ad un certo punto non hai più guardato l'avversario. Solo su te stesso, queste cose si guardano sempre più avanti", le sue parole.

Poi ha continuato: "Quindi oggi sono andato in questo stadio e non sapevo che il Dortmund avesse perso punti. Non importa secondo me. Prima o poi giocheremo l'uno contro l'altro, questo avrà un peso. Non mi interessa affatto quello che fanno gli altri. Solo i nostri risultati, le nostre partite".

Articoli correlati

Immagine news 1
Il Bayern frena, Dortmund primo. Ma Kompany: "Non so neanche quanto abbiano fatto"
Immagine news 2
Bayern Monaco, Kompany: "Non mi faccio influenzare da quello che accade in Nazionale"
Immagine news 3
Kompany non si perderà l'Oktoberfest: "La birra è come una religione anche in Belgio"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
15:56 Calcio estero
Getafe, Bordalas aspetta Carvajal: "Uno così ci aiuterebbe molto, ma non so nulla"
Immagine news 2
15:26 Calcio estero
Manca Raphinha? Ci pensa Gabriel Jesus: "Giocare al Barça è facilissimo, un sogno"
Immagine news 3
15:12 Calcio estero
Rosso a Bentancur? De Zerbi: "L'ho baciato in spogliatoio, ci servono cose così"
Immagine news 4
14:42 Calcio estero
Il Dortmund sfida il Bayern per il titolo, Kompany abituato: "Al City servivano 99/100 punti"
Immagine news 5
14:40 Calcio estero
Premier League, le formazioni ufficiali delle 15: in panchina Norton Cuffy e Ahanor
Immagine news 6
14:12 Calcio estero
Il Manchester City trema? Messaggio di Haaland ai tifosi: "State uniti e sorridete"
Immagine news 7
13:56 Calcio estero
Vinicius peggiora le cose: "Che mafia, che vergogna: sempre a me i rossi?"
Immagine news 8
13:41 Calcio estero
Messi invitato in Libertadores con l'Inter Miami? Kily Gonzalez: "Ci piacerebbe"
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici e una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini polemico: "Fallo ripetuto su Malen, non è gioco violento. Così vale tutto"
Immagine top news n.1 Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a 2 punti dall'Inter, Como quinto insieme al Milan
Immagine top news n.3 Il 36enne Darmian già al centro del Bologna: dalla chiamata d’emergenza al debutto lampo
Immagine top news n.4 Como-Roma, le formazioni uffiicali: Kaiki preferito a Valle. Out Soulé, gioca Pellegrini
Immagine top news n.5 Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
Immagine top news n.6 Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova
Immagine top news n.7 Fiorentina, abbiamo un problema: numeri horror per una difesa che può costare 74 milioni
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine box news Serie A Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine box news Serie A Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato
Immagine box news Serie A Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"
Immagine box news Serie A Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, il Mantova non rallenta: va al riposo sul 2-0 in casa del Catanzaro
Immagine box news Serie B Empoli, Saporiti: "Siamo sulla strada giusta. Rigoristi? Ci gestiamo noi in campo"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria: tre Questure al lavoro per identificare i responsabili
Immagine box news Serie B Pisa, Tramoni sempre più decisivo: se segna o fa assist la squadra vince sempre
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"
Immagine box news Serie C Non fanno entrare lo striscione sul Vajont, i tifosi della Dolomiti Bellunesi non entrano
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Pucciarelli: "Chiedo scusa a tutti per i risultati. E' colpa di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Serie C, le gare di oggi: apre l'Atalanta U23 a Sassari, trasferte per Catania e Salernitana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc