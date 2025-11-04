Bayern, no al rinnovo di Sané: "Volevo un nuovo capitolo. Al Galatasaray lo stipendio..."

Leroy Sané sputa fuori il rospo. L'esterno offensivo tedesco a 29 anni sentiva necessità di cambiare aria e per questo ha lasciato il Bayern Monaco in estate per sbarcare al facoltoso e ambizioso Galatasaray da parametro zero. L’ex stella dei bavaresi lo ha raccontato in un'intervista a SPORT BILD: "Perché alla fine non ho firmato di nuovo con il Bayern? Più si avvicinava il momento della decisione, più ci pensavo. Volevo aprire un nuovo capitolo", ha confidato.

"Gli obiettivi che il Galatasaray si è posto sono molto ambiziosi, c’era una grande spinta dietro il progetto. Per questo ho visto il mio futuro al Galatasaray", ha aggiunto Sane. Per restare al Bayern il tedesco classe '96 avrebbe dovuto rinunciare a una parte dello stipendio, mentre il Galatasaray gli ha offerto di più: "Le condizioni economiche del contratto da sole non sono state certamente decisive, ma naturalmente hanno avuto un certo peso. Tuttavia, anche quando mi trasferii al Bayern nel 2020, durante la pandemia, rinunciai a del denaro. Per me si trattava di capire cosa volessi ancora vivere nella mia carriera. Il capitolo Galatasaray mi ha incuriosito".

Al suo arrivo in Turchia, il CT della Germania Nagelsmann lo aveva escluso. Ma Sané ha rivelato di essere ancora in contatto con lui: "Julian mi conosce da tanto tempo, mi ha allenato sia al Bayern che in Nazionale. Abbiamo avuto due buone telefonate da quando mi sono trasferito al Galatasaray, e parliamo apertamente di alcune cose. Julian mi ha sempre dato molta fiducia negli ultimi anni, mi ha sempre sostenuto. Sapeva che per me si trattava di una nuova situazione, che dovevo prima ritrovare il ritmo. Qui bisognava sistemare alcune cose, e questo è sempre stato comunicato apertamente: per questo non ero né arrabbiato né deluso".