Germania, i convocati di Nagelsmann: ci sono El Mala e Sané, escluso Bisseck

Con il ritorno dei due veterani Leroy Sané e Malick Thiaw, oltre al debuttante Said El Mala in rosa, la Germania si prepara per le due decisive partite di qualificazione al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il commissario tecnico federale Julian Nagelsmann ha convocato un totale di 25 giocatori, inclusi quattro portieri, per le prossime sfide internazionali contro Lussemburgo e Slovacchia. Sané (Galatasaray) vanta finora 70 presenze con la Germania, mentre Thiaw (Newcastle), campione europeo con l'Under 21, ne conta tre. Said El Mala, 19 anni, in forza al Colonia, ha giocato finora con diverse Nazionali giovanili della Germania, l'ultima volta a ottobre nelle qualificazioni europee con l'Under 21. Non è presente Yann Bisseck dell'Inter.

Portieri: Noah Atubolu (23/SC Friburgo), Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (27/FC Augusta), Alexander Nübel (29/VfB Stoccarda).

Difensori: Waldemar Anton (29/Borussia Dortmund), Ridle Baku (27/RB Lipsia), Nathaniel Brown (22/Eintracht Francoforte), David Raum (27/RB Lipsia), Nico Schlotterbeck (25/Borussia Dortmund), Jonathan Tah (29/FC Bayern Monaco), Malick Thiaw (24/Newcastle United).

Centrocampisti: Joshua Kimmich (30/FC Bayern Monaco), Felix Nmecha (25/Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (21/FC Bayern Monaco), Nadiem Amiri (29/FSV Magonza 05), Leon Goretzka (30/FC Bayern Monaco), Florian Wirtz (22/FC Liverpool).

Attaccanti: Karim Adeyemi (23/Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (25/Eintracht Francoforte), Said El Mala (19/FC Colonia), Serge Gnabry (30/FC Bayern Monaco), Jamie Leweling (24/VfB Stoccarda), Leroy Sané (29/Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (23/FC Brentford), Nick Woltemade (23/Newcastle).

Julian Nagelsmann ha dichiarato: "Con due vittorie, vogliamo chiudere perfettamente la qualificazione ai Mondiali e, in aggiunta, garantirci la prima fascia di sorteggio per la composizione dei gironi della Coppa del Mondo tra quattro settimane. In questo modo potremo portare avanti e concretizzare ulteriormente la pianificazione per il 2026. Con Leroy Sané sono sempre stato in contatto e ha meritato la convocazione con le sue buone prestazioni in Champions League e nella Süper Lig turca".

Sulle novità: "Malick Thiaw è un titolare fisso in Premier League e, dopo il suo trasferimento in Inghilterra, è diventato subito uno dei pilastri della squadra. E Said El Mala dovrà mettersi in mostra con tutta la sua spensieratezza e sfrontatezza. Teniamo d'occhio i talenti della nostra U-21 e, in accordo con il ct Toni Di Salvo, vogliamo dare loro l'opportunità di presentarsi di tanto in tanto anche alla Nazionale maggiore".