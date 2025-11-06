Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Germania, i convocati di Nagelsmann: ci sono El Mala e Sané, escluso Bisseck

Germania, i convocati di Nagelsmann: ci sono El Mala e Sané, escluso BisseckTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 13:21Calcio estero
Simone Lorini

Con il ritorno dei due veterani Leroy Sané e Malick Thiaw, oltre al debuttante Said El Mala in rosa, la Germania si prepara per le due decisive partite di qualificazione al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il commissario tecnico federale Julian Nagelsmann ha convocato un totale di 25 giocatori, inclusi quattro portieri, per le prossime sfide internazionali contro Lussemburgo e Slovacchia. Sané (Galatasaray) vanta finora 70 presenze con la Germania, mentre Thiaw (Newcastle), campione europeo con l'Under 21, ne conta tre. Said El Mala, 19 anni, in forza al Colonia, ha giocato finora con diverse Nazionali giovanili della Germania, l'ultima volta a ottobre nelle qualificazioni europee con l'Under 21. Non è presente Yann Bisseck dell'Inter.

Portieri: Noah Atubolu (23/SC Friburgo), Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (27/FC Augusta), Alexander Nübel (29/VfB Stoccarda).
Difensori: Waldemar Anton (29/Borussia Dortmund), Ridle Baku (27/RB Lipsia), Nathaniel Brown (22/Eintracht Francoforte), David Raum (27/RB Lipsia), Nico Schlotterbeck (25/Borussia Dortmund), Jonathan Tah (29/FC Bayern Monaco), Malick Thiaw (24/Newcastle United).
Centrocampisti: Joshua Kimmich (30/FC Bayern Monaco), Felix Nmecha (25/Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (21/FC Bayern Monaco), Nadiem Amiri (29/FSV Magonza 05), Leon Goretzka (30/FC Bayern Monaco), Florian Wirtz (22/FC Liverpool).
Attaccanti: Karim Adeyemi (23/Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (25/Eintracht Francoforte), Said El Mala (19/FC Colonia), Serge Gnabry (30/FC Bayern Monaco), Jamie Leweling (24/VfB Stoccarda), Leroy Sané (29/Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (23/FC Brentford), Nick Woltemade (23/Newcastle).

Julian Nagelsmann ha dichiarato: "Con due vittorie, vogliamo chiudere perfettamente la qualificazione ai Mondiali e, in aggiunta, garantirci la prima fascia di sorteggio per la composizione dei gironi della Coppa del Mondo tra quattro settimane. In questo modo potremo portare avanti e concretizzare ulteriormente la pianificazione per il 2026. Con Leroy Sané sono sempre stato in contatto e ha meritato la convocazione con le sue buone prestazioni in Champions League e nella Süper Lig turca".

Sulle novità: "Malick Thiaw è un titolare fisso in Premier League e, dopo il suo trasferimento in Inghilterra, è diventato subito uno dei pilastri della squadra. E Said El Mala dovrà mettersi in mostra con tutta la sua spensieratezza e sfrontatezza. Teniamo d'occhio i talenti della nostra U-21 e, in accordo con il ct Toni Di Salvo, vogliamo dare loro l'opportunità di presentarsi di tanto in tanto anche alla Nazionale maggiore".

Articoli correlati
Chi è Said El Mala, la stellina 19enne convocata dalla Nazionale maggiore tedesca... Chi è Said El Mala, la stellina 19enne convocata dalla Nazionale maggiore tedesca
Rudiger e l'infortunio "al momento giusto": "Avevo bisogno di staccare, ma presto... Rudiger e l'infortunio "al momento giusto": "Avevo bisogno di staccare, ma presto tornerò"
Neuer torna a Parigi dopo l’incubo del 13 novembre 2015: "Non lo dimenticherò mai"... Neuer torna a Parigi dopo l’incubo del 13 novembre 2015: "Non lo dimenticherò mai"
Altre notizie Calcio estero
Tchouameni si ferma: infortunio alla coscia sinistra, Deschamps non lo ha convocato... Tchouameni si ferma: infortunio alla coscia sinistra, Deschamps non lo ha convocato
Petit esalta Yamal: "Dribbla giocatori come se fosse alla PlayStation, i difensori... Petit esalta Yamal: "Dribbla giocatori come se fosse alla PlayStation, i difensori sembrano coni"
Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il... Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il retroscena
Francia, Deschamps: "Kantè torna perché è al suo top. Mai convocato nessuno per 'bloccarlo'"... Francia, Deschamps: "Kantè torna perché è al suo top. Mai convocato nessuno per 'bloccarlo'"
Wenger attacca: "Wirtz ha distrutto il centrocampo del Liverpool" Wenger attacca: "Wirtz ha distrutto il centrocampo del Liverpool"
Bayern Monaco, Eberl: "Diaz ha dato il cinque a tutti dopo la gara: è sintomo di... Bayern Monaco, Eberl: "Diaz ha dato il cinque a tutti dopo la gara: è sintomo di quanto siamo uniti"
PSG, Hakimi si ferma per diverse settimane. Ma dovrebbe farcela per la Coppa d'Africa... PSG, Hakimi si ferma per diverse settimane. Ma dovrebbe farcela per la Coppa d'Africa
Szczesny e il Barça salvati dal VAR, il Bruges protesta per la rete del 4-3 non convalidata... Szczesny e il Barça salvati dal VAR, il Bruges protesta per la rete del 4-3 non convalidata
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
5 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.1 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.3 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.4 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.6 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Immagine top news n.7 Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Brambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Anellucci: "Napoli, Conte sta cominciando a mettere le mani avanti"
Immagine news Serie A n.3 Colantuono: "Lookman-Juric, cose che non tollero. Vanoli e De Rossi faranno bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Kairat, Arad: "Inter pazzesca, può vincere la Champions. Ieri non ha sottovalutato il match"
Immagine news Serie A n.2 Foden come Del Piero, due gol da fuori area: "Wow, che onore! Giocatore di livello mondiale"
Immagine news Serie A n.3 Dodô: "Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Cassano: "Allegri non avrà lunga vita al Milan. I rossoneri non arriveranno tra le prime 4"
Immagine news Serie A n.5 L'ex vice di Chivu: "Bonny un 10 nel corpo di un 9. Pensavo a un inizio difficile all'Inter"
Immagine news Serie A n.6 Milan, una strana coppia contro il Parma: Pulisic può giocare con Leao sabato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.2 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.3 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 12ª giornata: Venezia-Sampdoria visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Nessun allarmismo per i 2 ko. Sudtirol? Squadra importante"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni? Ho visto in lui determinazione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli
Immagine news Serie C n.2 Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Rimini, altri tre punti di penalizzazione per violazioni amministrative. La nota TFN
Immagine news Serie C n.4 Foggia, risoluzione consensuale del contratto con Delio Rossi: la nota del club
Immagine news Serie C n.5 Rimini, parla il legale rappresentante del tribunale: "Non risultano trattative formali per cessione"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Anacoura: "Se è un peso esser divenuti la squadra da battere? Grazie alla rosa, no"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?