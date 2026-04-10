Benatia non sarà più il ds del Marsiglia a fine stagione: l'annuncio del proprietario McCourt

Il nuovo corso dell’Olympique Marsiglia prende forma, ma porta con sé anche una separazione ormai inevitabile. Nel giorno della presentazione del nuovo presidente Stéphane Richard, il proprietario Frank McCourt ha fatto chiarezza su uno dei temi più delicati: il futuro di Medhi Benatia.



L’ex difensore di Roma e Juventus, oggi direttore sportivo dell'OM, lascerà il club al termine della stagione. Una decisione già presa da tempo e confermata senza giri di parole dallo stesso McCourt: “Medhi era pronto ad andarsene. L’ho chiamato per convincerlo a restare fino alla fine della stagione, ma mi ha detto: ‘Me ne vado a fine stagione’. Ho accettato”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che certificano un cambio importante nella struttura dirigenziale.

Parallelamente, McCourt ha spiegato le ragioni della scelta di Richard, individuato dopo un lungo processo di selezione: “Il suo nome è emerso subito. Ha esperienza, conosce Marsiglia e ha dimostrato di essere la persona giusta per questo progetto”. Il nuovo presidente entrerà ufficialmente in carica dal 2 luglio e avrà il compito di costruire una nuova squadra dirigenziale.

Sul fronte economico, il patron ha ribadito la solidità del club, aprendo anche alla possibilità di un partner strategico, pur senza entrare nei dettagli. L’obiettivo resta ambizioso: risultati sportivi e sostenibilità finanziaria.

Con l’addio di Benatia ormai definito, il Marsiglia si prepara dunque a una profonda riorganizzazione, che potrebbe incidere in maniera decisiva sulle strategie della prossima stagione.