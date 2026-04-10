Man United avvisato: lo Stoccarda può chiedere più della clausola per Stiller. Ecco perché
Il nome di Angelo Stiller continua a circolare tra i top club europei. Il centrocampista dello Stoccarda si è imposto come uno dei profili più interessanti nel suo ruolo, attirando attenzioni già nella scorsa estate, quando anche il Real Madrid aveva sondato il terreno senza però trovare un accordo.
Oggi la situazione resta aperta, ma con paletti ben definiti. Il club tedesco valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, cifra necessaria per avviare qualsiasi trattativa. Nonostante una clausola rescissoria da 36,5 milioni, la società ha la possibilità di annullarla versando una somma relativamente contenuta, mantenendo così il controllo sull’eventuale cessione.
Il rendimento recente e le opportunità con la nazionale stanno contribuendo ad aumentare ulteriormente il valore del classe ’99. Dopo essere stato inizialmente escluso, Stiller ha sfruttato le occasioni offertegli da Julian Nagelsmann, mettendosi in mostra nelle ultime uscite internazionali e candidandosi per un posto ai prossimi Mondiali.
Intanto - scrive la Bild - la Premier League osserva con grande attenzione. Il Manchester United lo considera un possibile sostituto di Casemiro, mentre anche altri club inglesi hanno già monitorato il suo profilo. Acquistato per circa cinque milioni, Stiller rappresenta oggi una potenziale plusvalenza enorme per lo Stoccarda. E con il mercato alle porte, il suo futuro resta uno dei più caldi da seguire.
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